Oggi 21 giugno si celebra San Luigi e in tanti hanno deciso di fare gli auguri di buon onomastico a Gigi D’Alessio. Il cantante, che ha incantato tutti venerdì sera durante il suo concerto a Piazza del Plebiscito a Napoli, ha voluto ringraziare i fan per l’affetto mostrato.

ONOMASTICO GIGI D’ALESSIO, IL CANTANTE RINGRAZIA I FAN

Un affetto che dura ormai da 30 anni ed è stato anche premiato dagli ottimi ascolti televisivi della diretta in onda su Rai 1. Oggi in molti hanno inondato il profilo social di Gigi D’Alessio con gli auguri e il cantante partenopeo ha deciso di rispondere con un simpatico video:

“Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per gli auguri per il mio onomastico e per tutto l’affetto che mi avete dimostrato! Quello che mi avete regalato in questi due giorni è qualcosa di straordinari, qualcosa di indescrivibile. Io sono Santo per un giorno, ma voi siete quei Santi che mi seguono da trent’anni! Già mi mancate assai e non vedo l’ora di ricominciare. Vi voglio bene, un abbraccio e buona vita a tutti”.

Un post condiviso da Gigi D'Alessio (@gigidalessioreal)

DUE GIORNI DI CONCERTO

Gigi d’Alessio si è esibito a Napoli il 17 e il 18 giugno e nel corso del suo concerto ha anche raccolto fondi per una bella iniziativa del Santobono. L’ospedale pediatrico partenopeo vuole infatti aiutare i bambini ucraini malati a scappare dalla guerra e curarsi. Un corridoi umanitario che si è aperto ed è stato finanziato dalla gente.