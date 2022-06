Pizza da ricchi e da poveri, stasera lo scontro in TV: Briatore e Sorbillo da Vespa

Dopo giorni di polemiche, lo scontro sulla pizza approda in tv: la puntata di Porta a Porta di questa sera, che sarà trasmessa su Rai 1 alle 23:35, sarà dedicata proprio al confronto tra Flavio Briatore e Gino Sorbillo.

Scontro sulla pizza a Porta a Porta: ospiti Briatore e Sorbillo

E’ stato proprio il noto imprenditore a sollevare per primo il polverone sui social mettendo in dubbio la qualità degli ingredienti utilizzati dai pizzaioli napoletani, facendo leva sul costo esiguo del prodotto finale. Secondo Briatore, dunque, una pizza venduta a 4/5 euro, prezzo che si paga a Napoli per una Margherita o Marinara, si rivelerebbe “scadente” rispetto a quelle che arrivano a toccare i 65 euro nei suoi locali.

Briatore: “A me non piace la pizza napoletana, preferisco quelle di Roma e Salerno”

Non è tardata la risposta della città partenopea, nonché patria della prelibatezza, e in particolare quella del pizzaiolo Gino Sorbillo che, pochi giorni fa, ha organizzato una lezione di pizza in via dei Tribunali omaggiando i passanti con tranci gratis. Un modo per confermare il fatto che la pizza nasce proprio come piatto popolare, accessibile a tutti con pochi euro, senza rinunciare al gusto e alla qualità.

Lo scontro sulla pizza da ricchi e da poveri sarà anche il tema della prossima puntata di Porta a Porta, trasmessa in seconda serata su Rai 1. All’interno del salotto di Bruno Vespa saranno proprio Flavio Briatore e Gino Sorbillo a confrontarsi di persona. Tra gli ospiti ci sarà anche Ivano Veccia, vincitore del premio Pizza dell’Anno 2021.