Numerosi i cittadini che si sono riversati per le strade di Cavalleggeri dando il via ad una grande fiaccolata per Christian, il bimbo travolto ed ucciso a 3 anni mentre passeggiava in compagnia della sua mamma: un momento di grande commozione, ripreso in un video diffuso dal consigliere Francesco Emilio Borrelli, in attesa dei funerali che si terranno nella mattinata di domani.

Cavalleggeri, fiaccolata per Christian: domani i funerali

La tragedia, che ha sconvolto l’intera cittadinanza, si è consumata lo scorso sabato: un uomo, di 51 anni, ha perso il controllo della propria auto investendo il piccolo e la sua mamma che si trovavano sul marciapiedi. La donna si è salvata mentre per il bambino non c’è stato nulla da fare.

L’intero quartiere si è unito in una marcia silenziosa, con oltre 500 fiaccole e palloncini bianchi, per ricordare la vittima che ha perso la vita nel tragico incidente. Domani, 29 giugno, alle ore 10:00 si riuniranno presso la chiesa di San Ciro del rione stesso per l’ultimo saluto.

Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Il conducente, durante l’interrogatorio, ha fornito la sua versione dei fatti raccontando: “Mentre percorrevo via Marco Polo ho incrociato una persona che conosco, ho staccato gli occhi dalla strada e mi sono girato per salutarlo. Subito dopo mi sono accorto che la vettura stava andando fuori strada, così ho sterzato bruscamente ma era già troppo tardi”.

A sua detta, dunque, si sarebbe trattato di una fatale distrazione. Intanto i primi risultati degli esami effettuati hanno escluso la presenza di alcol e altre sostanze quali stupefacenti e farmaci.