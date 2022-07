Covid Campania, il bollettino del 15 luglio 2022 – L’Unità di Crisi regionale, come di consueto, ha trasmesso l’aggiornamento quotidiano sulla situazione dei contagi. Sono 11.546 i nuovi casi (ieri +12.612) a fronte di 42.523 tamponi effettuati (ieri +45.776).

Il tasso di positività è del 27,15%, in lieve calo rispetto a ieri quando si attestava al 27,8%. Oggi si registrano 3 decessi in totale (+ 5 nell’ultimo aggiornamento). Si contano due nuovi ingressi in terapia intensiva mentre cala il numero dei pazienti ricoverati in area medica.

Covid Campania: il bollettino del 15 luglio 2022

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 11.546

di cui:

Positivi all’antigenico: 10.821

Positivi al molecolare: 725

Test: 42.523

di cui:

Antigenici: 36.622

Molecolari: 5.901

Deceduti: 3

COVID CAMPANIA – IL BOLLETTINO DI OGGI

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29 (+2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 720 (-14)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

La Regione, oltre a comunicare l’aggiornamento su contagi, ricoveri e decessi, ricorda che, collegandosi all’apposita sezione online, è possibile consultare i dati delle vaccinazioni effettuate. Intanto il presidente Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì, ha sollecitato i cittadini ad aderire alla nuova campagna vaccinale, dedicata alle somministrazioni della quarta dose per over 60 e fragili di tutte le età.