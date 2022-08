Consueta conferenza del venerdì con il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Tanti i temi trattati oggi dalla crisi economica al covid. Non è mancato un appello ai cittadini per le elezioni e la spiegazione delle iniziative messe in campo dalla Regione.

De Luca ironizza sul fatto che è l’unico a indossare la mascherina

De Luca teme nuovi contagi a partire da settembre dovuti anche ai tanti turisti presenti in Campania. Queste le sue parole:

“Avremo il tutto esaurito fino ad ottobre sulla Costiera. Abbiamo avuto tantissimi eventi culturali in questi mesi con molti turisti. Si conclude il Festival di Ravello, per Un’Estate da Re a Caserta avremmo dal 3 settembre eventi importanti. A Salerno si svolgono i campionati di vela giovanile. Continuano gli eventi del Campania by night. In queste settimane di agosto e luglio nei luoghi di vacanza per strada non ho trovato più una persona con la mascherina. Dove sono stato io, ero l’unico che girava con la mascherina. Ad un certo punto ho avuto timore chiamassero gli infermieri per ricoverarmi. Lo capiamo tutti. Dopo due anni e mezzo la situazione non è facile da sostenere. Vediamo a settembre perché centinaia di persone che hanno respirato in queste settimane hanno prodotto un rimescolamento e quindi dobbiamo vedere gli esiti. Vogliamo garantire sicurezza e serenità alle nostre famiglie“.

Preoccupa l’inizio della scuola:

“Inoltre a settembre in genere abbiamo i primi segnali di ripresa di contagio covid, mi auguro non sia così ma dobbiamo avere gli occhi aperti. L’apertura dell’anno scolastico è sempre un momento complicato. Non abbiamo emergenze particolari per le terapie intensive e i reparti ordinari ma dobbiamo aspettare la prima decade di settembre. Intanto dobbiamo essere pronti a ogni evenienza”.

NAVE GRECA NEL PORTO

Una 19enne è morta sulla nave greca che è ora in quarantena nel porto di Napoli:

“Non abbiamo sbarchi, i passeggeri sono in quarantena. Stiamo cercando di capire qual è la patologia per la quale soffrono“.