L’appello di Gaetano Manfredi. Il sindaco di Napoli nel corso di una intervista rilasciata alla piattaforma on air del sito istituzionale del Comune, fa il punto della situazione ad un anno dalla sua vittoria elettorale. Tanti i temi affrontati ed infine l’appello ai cittadini napoletani.

L’appello di Gaetano Manfredi

«Ai cittadini chiedo partecipazione, collaborazione critica, perché giustamente hanno il diritto/dovere di poter criticare ma anche un impegno forte per il rilancio della città. Questa città sta rinascendo ma solo se c’è un grande patto tra istituzioni e cittadini, insieme per costruire progetti per il futuro di Napoli».

Una richiesta che giunge dopo aver ricordato l’importanza della crescita turistica a Napoli, dell’organizzazione di Natale a Napoli 2022 e del triste primato della città che riguarda l’evasione fiscale delle tasse locali dove partenope risulta al primo posto in Italia: «Napoli ha questo triste record dell’evasione delle tasse locali. Gli ultimi dati ci dicono che nel recupero delle tasse rispetto ad altri comuni abbiamo incassato solo 30 euro a fronte di altri che hanno incassato centinaia di migliaia di euro».