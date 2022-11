Marisa Laurito: “Con Mina Settembre raccontiamo una Napoli signora che non si vede mai”

Marisa Laurito in Mina Settembre interpreta Zia Rosa, personaggio nuovo della seconda stagione. “Con Mina Settembre noi raccontiamo una Napoli signora che nelle serie non si vede mai; aperta, con grandi spazi e le sue tante bellezze“, ha detto a “La Stampa” in un’intervista.

“Nonostante sia una donna borghese, mi somiglia: solare, per bene, mette bocca, crea scompiglio ma lo fa per sentirsi utile. E poi, come me, è una gran cuoca. Mi fa piacere che grazie a noi il pubblico sorrida. In un momento tanto difficile, con la guerra, la crisi energetica, le famiglie e le aziende in difficoltà e ora anche le notizie tragiche dall’Iran, passare due ore con una serie elegante e ben girata fa bene al cuore“, ha continuato l’artista napoletana.

Marisa Laurito in Mina Settembre è zia Rosa

La direttrice artistica del Trianon ha parlato anche del loro impegno per i diritti civili violati: “Abbiamo attivato una protesta coinvolgendo artisti e maestranze. Ad ogni prima ci sarà una staffetta di autori e attori che si taglieranno una ciocca di capelli e chiederemo anche al pubblico di farlo perché questa violenza non è più tollerabile. Abbiamo ricevuto messaggi di ringraziamento da associazioni di iraniani che cercano i loro cari spariti. I nostri governanti devono capire che i diritti civili vanno posti in primo piano“.

E’ poi è intervenuta sull’esperienza da cantante lirica in “La Fille du régiment”: “In quest’opera ricopro un ruolo, sì ma recitato che fu pensato proprio per un’attrice anche se una canzone la canto. Mi hanno convinto Barbe & Doucet, due registi visionari che hanno costruito una scena d’opera spostata dall’800 al dopoguerra. Tutta l’azione si svolge su un mobile di una camera da letto. Mi piace l’umorismo dell’opera che lanciò Luciano Pavarotti perché richiede un particolare virtuosismo vocale del tenore che deve sostenere ‘l’aria dei nove do di petto’. Il mio personaggio, la Duchesse Krakenthorp è spiritoso, grottesco e il pubblico sembra gradire“.

La serie tv è un successo targato Rai

Mina Settembre 2 è un successo in tv. La seguitissima serie di Rai Uno, nella puntata del 30 ottobre 2022, ha conquistato 4.241.000 spettatori pari al 24.7% di share.

Mina Settembre 2 è un successo in tv. La seguitissima serie di Rai Uno, nella puntata del 30 ottobre 2022, ha conquistato 4.241.000 spettatori pari al 24.7% di share.