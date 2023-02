Il Commissario Ricciardi 2 slitta a marzo: la nuova data

Il Commissario Ricciardi 2. Slitta a marzo l’inizio della seconda stagione. La prima puntata andrà in onda il 6 marzo 2023 su Rai Uno.

Il Commissario Ricciardi 2, perché slitta

La Rai1 ha deciso di spostare ancora la data d’uscita della nuova stagione della fiction con Lino Guanciale per dare la precedenza a Fiori Sopra L’Inferno su Rai1. Il debutto de Il Commissario Ricciardi 2 era previsto a gennaio 2023, poi rimando a febbraio. Stando a quanto si apprende, la seconda stagione ha ora una nuova data d’uscita: il 6 marzo, occupando la fascia oraria del lunedì sera, quindi al posto di Fiori Sopra L’Inferno, che sarà trasmesso dal 13 al 27 febbraio.

La serie “Il Commissario Ricciardi” si ispira alla catena di omonimi romanzi gialli di Maurizio de Giovanni. Lo scrittore ha ambientato i suoi libri nella Napoli degli anni ’30, una Napoli molto differente da quella di oggi, in pieno regime fascista dopo l’ascesa di Mussolini.

Nella prima stagione seguiamo le indagini del Commissario ed impariamo a conoscere il suo personaggio. Dopo la morte della madre, la baronessa, il giovane viene cresciuto dalla sua tata Rosa quasi come se fosse un figlio, e ne scopriamo i segreti. Ricciardi riesce infatti a vedere i fantasmi delle persone di morte violenta, un dono che sarà per lui una tortura. Proprio per questo il Commissario non permette alle persone di entrare nella sua vita finché non conosce la giovane Enrica, sua vicina di balcone della quale si innamora, e la bellissima Livia.

La trama della seconda stagione

Ma i romanzi di de Giovanni non si concludono con “In fondo al tuo cuore”: seguono altri 5 libri. Un’altra ragione per cui si spera di vedere in TV Il Commissario Ricciardi 2. “Anime di Vetro” è il seguito all’ultimo episodio andato in onda.

Nella seconda stagione, il Commissario decide di svolgere delle indagini non autorizzate per conto di una nobildonna, a proposito di un caso irrisolto. Ci ritroviamo in un momento molto particolare della vita di Ricciardi che si sente solo e malinconico. Il tutto è sempre avvolto da alone di mistero anche per le indagine che dovrà fare. Si vedrà il protagonista sotto un altro punto di vista, che dovrà fare i conti con se stesso in balia dei suoi sentimenti.