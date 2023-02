Da Sanremo a Mare Fuori, c’è Chiara Iezzi nella terza stagione: è la mamma di una detenuta

A poche ore dal lancio su Rai Play dei nuovi episodi di Mare Fuori 3, in molti hanno notato la presenza di Chiara Iezzi, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Furore, che ha fatto la sua comparsa all’interno della serie partenopea nelle vesti di madre di una delle ragazze detenute all’interno del carcere minorile di Napoli.

Mare Fuori 3: c’è Chiara Iezzi nel cast

Lo storico duo, composto da Chiara e sua sorella Paola, è tornato in scena facendo ballare la platea dell’Ariston, con il brano Furore che si è classificato al diciassettesimo posto della classifica finale. La cantante, come in molti hanno già notato, ha preso parte anche alla serie televisiva del momento: Mare Fuori 3.

Chiara interpreta, infatti, la madre di Giulia Crazi J, una delle nuove detenute dell’IPM napoletano, e fa il suo ingresso nella decima puntata della nuova stagione. La sua presenza non è sfuggita al pubblico che ha già visto le puntate disponibili su Rai Play. Diversi, infatti, sono stati i tweet diffusi con la scena che la vede protagonista.

La serie ha raggiunto numeri da record, cosa che ha spinto Amadeus ad invitare sul palco della celebre rassegna canora parte del cast. Sulle note di ‘O Mar For gli attori Matteo Paolillo, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Valentina Romani, Maria Esposito, Giacomo Giorgio, Domenico Cuomo, Kyshan Wilson, Artem, Clotilde Esposito hanno incantato il pubblico. Con loro anche Carolina Crescentini.

Questa mattina, su Viva Rai 2, durante lo show mattutino di Fiorello, i ragazzi si sono mostrati proprio al fianco di Paola e Chiara, ballando sulle note di un loro celebre tormentone. Da domani, 15 febbraio, i nuovi episodi della fiction saranno trasmessi in prima serata su Rai 2 ma ci sarà un seguito: la quarta stagione è già stata confermata con le riprese che dovrebbero partire già nel mese di maggio.