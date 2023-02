Sono arrivate le scuse di Giulia Salemi per i ragazzi del cast di Mare Fuori. L’influencer e speaker radiofonica aveva raccontato il suo spiacevole incontro con gli attori dell’amatissima serie, in occasione del Festival di Sanremo, e le sue parole erano diventate virali sul web.

Le scuse di Giulia Salemi ai ragazzi di Mare Fuori

“A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine” – aveva dichiarato Giulia durante la conduzione di Good Times, su R101.

Poco dopo, tuttavia, ancora una volta in radio, ha chiarito l’accaduto porgendo le sue scuse al cast: “Facciamo una premessa, ero al mio primo giorno di ciclo, sto vivendo giorni difficili e anche per uno spillo che cade divento matta. Detto ciò, mi sono detta ‘ma cosa ho fatto?’, non me ne sono resa conto oggettivamente, ho parlato un po’ in maniera randomica e mi sono auto-analizzata tutto il giorno per capire perché mi sono uscite quelle cose”.

“Io praticamente quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice, speaker radiofonica e influencer. Io sono una stra-fan, amo Mare Fuori veramente, faccio le 3 di notte per vederlo. Empatizzo con loro, piango con loro. In quel momento ero una fan 15enne, mi sono sentita ignorata totalmente ed evidentemente mi è rimasto lì essendo permalosa”.

Immediata la reazione degli utenti del web che hanno “difeso” i propri beniamini: “Io ogni tanto penso che qua in radio siamo tra le mura domestiche, non pensavo che quel pensiero facesse il giro. Detto in maniera onesta sono dei ragazzi giovani, nel pieno della loro carriera, va bene che io ho rosicato in quei momenti lì ma sono bravissimi e mi dispiace per la situazione che si è creata”.

“Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, anche a Giacomo che conosco (Giacomo Giorgio, l’attore che interpreta Ciro Ricci, ndr). Da piccoli abbiamo studiato insieme quando siamo partiti da zero. Ragazzi vi offro una pizza quando volete per farmi perdonare, ero un po’ con la luna storta”.