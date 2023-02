“Amm’ apparat”: Giulia Salemi incontra i ragazzi di Mare Fuori dopo le scuse

Pace è fatta tra Giulia Salemi e i ragazzi del cast di Mare Fuori che hanno trascorso insieme la serata in occasione della Milano Fashion Week. L’influencer e conduttrice radiofonica ha postato alcuni scatti con gli attori, mettendo a tacere il polverone che si era sollevato qualche giorno fa, a seguito di un suo commento.

Giulia Salemi e i ragazzi di Mare Fuori insieme

“A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine” – aveva dichiarato Giulia durante la conduzione di Good Times, su R101.

Parole che hanno indignato gli appassionati della serie e diventate virali sul web. Poco dopo, ancora in radio, la Salemi ha chiarito l’accaduto porgendo le sue scuse al cast: “Ero al mio primo giorno di ciclo, sto vivendo giorni difficili. In quel momento ero una fan 15enne, mi sono sentita ignorata totalmente. Io ho rosicato in quei momenti lì ma sono bravissimi e mi dispiace per la situazione che si è creata. Ragazzi vi offro una pizza quando volete per farmi perdonare, ero un po’ con la luna storta”.

Nella serata di ieri, durante la sfilata di Roberto Cavalli, Giulia si è mostrata sorridente con alcuni attori del cast: con lei c’erano in particolare Maria Esposito (Rosa Ricci), Antonio Orefice (Totò) e Artem (Pino ‘o pazzo). Lei stessa nella foto che li ritrae insieme ha scritto in napoletano: “Amm’ apparat”. Si conclude, così, la vicenda che ha scatenato il web nei giorni scorsi.