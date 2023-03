Stasera Mare Fuori in TV: l’addio straziante a Gaetano e un clamoroso colpo di scena

Questa sera, su Rai 2, andranno in onda altri due episodi di Mare Fuori 3 (già disponibili su Rai Play) che stando alle anticipazioni regaleranno agli spettatori momenti ricchi di commozione e colpi di scena. La fiction partenopea, incentrata sulle vicissitudini dei ragazzi del carcere minorile, continua a riscuotere grande successo attestandosi tra i titoli più visti di sempre.

Mare Fuori 3 in TV: le anticipazioni

Si parte con il quinto episodio, intitolato L’amore non esiste, che vede il ritorno di Mimmo all’interno del carcere che suscita la reazione sorpresa di Eduardo: aveva ordinato a Gaetano di ucciderlo e non si aspettava di rivederlo. Sarà il comandante Massimo a svelare, a seguito di una rissa, che a perdere la vita è stato proprio Gaetano.

Gianni racconta la sua versione dei fatti su quanto accaduto a Fabio ma quando apprende che Gemma ha rifiutato la messa in prova per stare con lui va su tutte le furie. La ama e non vuole che lei sprechi il suo tempo all’interno del carcere solo per restare al suo fianco, allora decide di mentirle, affermando di non provare più nulla per lei.

Massimo scopre che Carmine dovrà vedersi con Filippo e Naditza nel suo giorno di permesso ma quando li vede insieme in spiaggia felici decide di non intervenire. Latifah lascia la casa di Beppe lasciando un biglietto, in IPM fa il suo ingresso Giulia. Nel cortile dell’istituto arriva l’auto con la bara di Gaetano, seguita dai genitori del ragazzo. Tutti i ragazzi dell’IPM si mettono a cantare per commemorarlo, Mimmo in lacrime abbraccia il padre di Gaetano che attraverso lui rivede il figlio dandogli in qualche modo l’ultimo saluto.

Nel secondo episodio, L’età dell’innocenza, Mimmo spiega nei dettagli a Carmine quello che è successo con Gaetano ma non sembra intenzionato a confessare. Viola continua a provocare e infastidire Rosa fino a quando vengono portate entrambe nell’ufficio della direttrice dove si trova anche la piccola futura: è in quel momento che Viola la afferra e raggiunge il terrazzo della struttura.

Carmine è disperato e teme per la vita della sua bambina, tutti gli altri sono terrorizzati. Viola sta per lanciare Futura giù dal tetto ma, con un colpo di scena, è proprio Rosa a scattare e salvare in tempo la piccola. L’episodio si conclude con il drammatico momento della morte di Viola.