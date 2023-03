A Napoli si gira il nuovo film di Paolo Sorrentino: casting all’Albergo dei Poveri

Si gira tra Napoli e Capri il nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino e per l’occasione Palazzo Fuga, o Real Albergo dei Poveri, diventerà una piccola Cinecittà dove si concentreranno gli uffici di produzione e si terranno i casting per attori e comparse.

Il Comune di Napoli ha concesso alla società di produzione The Apartment diversi ambienti dell’Albergo dei Poveri che, dal 3 aprile al 23 settembre, saranno messi a disposizione per tutta la durata delle riprese del film. Come evidenziato nella delibera del Comune di Napoli l’investimento è pari a 6 milioni di euro.

Non è ancora stata resa nota la trama del film ma si parla di una pellicola incentrata sulla cultura napoletana che porterà sul grande schermo il mito della sirena Partenope. Un viaggio nel tempo e in epoche passate, arrivando ad incontrare addirittura San Gennaro. Le riprese dovrebbero entrare nel vivo proprio in piena estate toccando le principali location napoletane tra centro storico, lungomare, Castel dell’Ovo e borgo Marinari.

Sarebbero stati già scelti anche i protagonisti: si pensa all’attore Giampiero De Concilio, già visto in Un giorno all’improvviso e Gomorra 5, oltre ad una modella napoletana che vestirà i panni della sirena. Il titolo resta, invece, ancora top secret.

Negli ambienti di Palazzo Fuga si terranno anche i casting e i provini per comparse ed altre figure. Per tre mesi, lo storico palazzo partenopeo diventerà un vero e proprio centro cinematografico ospitando il celebre regista che continua a portare la nostra città sul tetto del mondo. Il suo ultimo capolavoro, E’ stata la mano di Dio, è entrato nella cinquina dei migliori film internazionali.