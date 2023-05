Scudetto, Spalletti: “È per te, Napoli. La mia più grande emozione è vedervi felici”

Ha dedicato il trionfo a Napoli e ai partenopei Luciano Spalletti, l’allenatore della squadra azzurra che, proprio poche ore fa, ha trionfato ad Udine, conquistando l’atteso scudetto.

Napoli, Luciano Spalletti dopo la vittoria dello scudetto

Queste le prime parole di Spalletti, ai microfoni di Dazn, subito dopo la partita decisiva: “Felice? La mia più grande emozione è vedere i tifosi partenopei felici. Il problema era arrivare fin qui, loro riusciranno a superare certi momenti della loro vita pensando a questo momento”.

“Queste persone hanno diritto a vivere questi momenti. Ora mi sento più rilassato, ce l’ho fatta, la felicità finisce qui. Dedico questo scudetto prima di tutto ai calciatori, che meritavano questa felicità. La seconda a tutto il pubblico, a tutta Napoli: è per te, Napoli! E anche un po’ a Matilde, che è mia figlia, e a tutta la mia famiglia, gli amici, mio fratello Marcello” – ha concluso, ricordando il fratello scomparso qualche anno fa.

Si è poi diretto insieme ai calciatori negli spogliatoi per dare inizio alla grande festa. Tra canti, balli e abbracci la squadra è esplosa di gioia, insieme all’allenatore. Osimhen è salito su una panca, Kim ha dipinto i capelli di azzurro, Di Lorenzo ha stappato una bottiglia saltando poi letteralmente tra le braccia di Spalletti.

Una vittoria meritata per una squadra che si è resa protagonista di una stagione di successo, realizzando quel sogno atteso dai partenopei da oltre 30 anni. Subito dopo il fischio di fine partita, dentro e fuori lo stadio Maradona, così come per le strade della città, sono iniziati i festeggiamenti.

Non da meno la gioia incontenibile dei tifosi che hanno seguito gli azzurri ad Udine, assistendo alla gara direttamente dalla Dacia Arena. Quella del 4 maggio 2023 è di certo una data che resterà nella storia e nei cuori dei napoletani, di ogni generazione, per sempre.