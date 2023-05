Il grande cuore dei napoletani: portano le sfogliatelle allo stadio e le offrono a tutti

Anche in questi giorni di festa, i napoletani hanno dato prova della loro calorosa accoglienza, celebrando lo scudetto insieme ai tanti turisti giunti a Napoli, e della grande generosità che li contraddistingue: sta facendo il giro del web la foto diffusa dallo storico Gennaro Carotenuto, che mostra alcuni tifosi allo stadio intenti ad offrire sfogliatelle tra gli spalti.

Il cuore di Napoli: allo stadio i tifosi offrono sfogliatelle a tutti

“Intanto a Napoli, in curva B al Maradona, semplici tifosi offrono sfogliatelle agli sconosciuti. Noi questo siamo” – ha scritto Carotenuto pubblicando la foto che immortala proprio il momento in cui i dolci vengono distribuiti. Del resto, le ricorrenze più importanti a Napoli non possono prescindere dal cibo: basti pensare alle consuete “tavolate” o alla “cacciata” del giorno del compleanno o onomastico.

Non può nemmeno mancare quel bisogno di condivisione, tipico del popolo partenopeo, che unisce improvvisamente due o più persone fino a poco prima sconosciute. Del resto, stavolta, i presenti allo stadio erano tutti accomunati dal un’immensa gioia nel cuore per un trionfo atteso dall’intera cittadinanza da oltre 30 anni.

Ieri, allo stadio Maradona, tra un sorriso e l’altro, i tifosi napoletani sono diventati quasi un tutt’uno, come solo loro riescono a fare. Quel momento storico, che ha dato il via alla grande festa, non poteva non essere celebrato con un “cartoccio” di dolci, da condividere rigorosamente, in perfetto stile partenopeo.

E’ bastato sfilare qualche vassoio di sfogliatelle per dare inizio ad una vera e propria catena di generosità: qualcuno le ha portate e le ha offerte, altri li hanno seguiti, qualcun altro ancora si è subito attivato per aiutare nella distribuzione, in un clima di gioia e fratellanza.

Una scena simile a quella documentata lo scorso ottobre quando, un cittadino, si è posizionato sul marciapiedi del lungomare di Napoli porgendo code d’aragosta a tutti i turisti che passavano di lì, come segno di benvenuto nella nostra splendida città.