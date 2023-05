La canzone Tu si a fine do’ munno (Tu si’ ‘a fine d”o munno, ndr) di Angelo Famao è stata pubblicata nel 2018, ha raggiunto quasi 100 milioni di stream su (Tu si’ ‘a fine d”o munno, ndr) di Angelo Famao è stata pubblicata nel 2018, ha raggiunto quasi 100 milioni di stream su YouTube , ed è diventata un vero e proprio tormentone tra i giovani: video e testo della canzone sono, infatti, tra i più ricercati sul web.

Il 24 maggio 2023, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter, persino i giocatori nerazzurri hanno intonato le note della canzone, condividendo diversi filmati con i propri followers, in diretta social.

Testo Tu si a fine do’ munno di Angelo Famao

Si i’ penso i’ pens’ a te, si suonn’ suon’ a te

Sono cotto d’amore, voglio solo te

Con quella gonna corta

Mi fai girare la testa

Ho una voglia matta di baciarti ancora

Cu tte voglio fa ammore, si’ o’ primmo pensier’

Sei tu quella perfetta, tu si’ a fine do’ munno

Già sento che ti amo, teng’ na voglia matta

Di averti tra le braccia

Lo sai non ti resisto

Con te non ci riesco

Ti penso notte e giorno

Sai dammi un occasione e vedrai che non ti pentirai

Parlami di te, delle tue storie, dei tuoi sogni

Della tua vita, della musica che ascolti

Mentre ti guardo già tutto migliora

Con i tuoi movimenti mi spegni e mi accendi

Con quella gonna corta

Mi fai girare la testa

Ho una voglia matta di baciarti ancora

Cu tte voglio fa ammore, si’ tu o’ primmo pensier’

Sei tu quella perfetta, tu si’ a fine do’ munno

Già sento che ti amo, teng’ na voglia matta

Di averti tra le braccia

Lo sai non ti resisto

Con te non ci riesco

Ti penso notte e giorno

Sai dammi un occasione e vedrai che non ti pentirai

Si i’ penso i’ pens’ a te, si suonn’ suon’ a te

Sono cotto d’amore, voglio solo te

Con quella gonna corta

Mi fai girare la testa

Ho una voglia matta di baciarti ancora

Baciarti ancora

Cu tte voglio fa ammore, si’ tu o’ primmo pensier’

Sei tu quella perfetta, tu si’ a fine do’ munno

Già sento che ti amo, teng’ na voglia matta

Di averti tra le braccia

Lo sai non ti resisto

Con te non ci riesco

Ti penso notte e giorno

Sai dammi un occasione e vedrai che non ti pentirai

Video Tu si a fine do’ munno di Angelo Famao

Ecco il video della canzone: