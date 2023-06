Il miracolo a Napoli, non sapeva di essere incinta: la neonata cade nel wc ma è viva

Una vicenda insolita, che si è conclusa con un lieto fine, si è verificata nel pomeriggio di ieri a Napoli: una donna, che non sapeva di essere incinta, ha partorito la sua bambina in casa, soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118. A darne notizia sui social è l’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Napoli, non sapeva di essere incinta: parto in casa, la bimba è salva

“Non sapevo di essere incinta, vol. 2. Grandioso intervento della postazione 118 Annunziata. Alle 14:47 la postazione 118 viene allertata per aborto in giovane donna ignara della gravidanza in via Bacone, a Scampia. Alle 15:04, dopo 16 minuti, l’equipaggio giunge sul posto e trova la donna seduta sul wc ed il bambino dentro quest’ultimo“ – si legge sui canali social dell’associazione.

“Il personale 118 assiste immediatamente il neonato che fortunatamente respira. Viene clampato e tagliato il cordone ombelicale dal medico. Si attiva immediatamente lo STEN (servizio trasporto emergenza neonatale) che, giunge sul posto e prende in carico il neonato. La madre viene trasportata al Cardarelli. Mamma e figlio stanno bene“.

Un grande spavento per la neo mamma che ha dato alla luce la bimba che non sapeva di portare in grembo. La piccola è in buone condizioni di salute e pesa 1,7 kg. Soltanto lo scorso aprile un simile episodio si era verificato all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove era giunta una donna con forti dolori alla pancia che, in realtà, nascondevano una gravidanza inaspettata.

Anche lei, in poche ore, ha visto nascere la sua bambina pur non sapendo, fino a quel momento preciso, di essere incinta. Ancor prima era stata Emanuela, una donna di 42 anni, a diventare mamma della piccola Laura con sua grande sorpresa. Si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per una colica per poi accorgersi, a seguito di un’ecografia, di essere incinta di 8 mesi.