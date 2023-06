Auto esplosa, Fulvio lotta tra la vita e la morte. La mamma: “Mi resta solo la preghiera”

+++ AGGIORNAMENTO +++

Ore 10.30: Fulvio Filace è morto. Il ragazzo purtroppo è morto dopo un peggioramento improvviso.

L’articolo originale

Sono stabili le condizioni di Fulvio Filace, il giovane tirocinante coinvolto nell’esplosione dell’auto sulla tangenziale di Napoli, attualmente ricoverato all’ospedale Cardarelli: in una recente intervista, rilasciata a La Repubblica, è stata la mamma del 25enne a invocare giustizia.

Fulvio Filace ferito nell’auto esplosa in tangenziale a Napoli: parla la mamma

“Ora ci restano soltanto le preghiere. Mio figlio è stato sempre un ragazzo prudente, ha fatto sempre il suo dovere, sempre attento e scrupoloso. Quali domande ci dobbiamo fare adesso? Non lo so. Era con i professori più bravi, i migliori. Chi poteva immaginare tutto questo? Io spero solo che lui esca da qui. Poi la magistratura, la legge, gli altri vedranno quali risposte ci devono dare, chissà quando e come. Per noi tutto è cambiato” – ha detto la madre di Fulvio, Maria Rosaria.

Il ragazzo si sarebbe già sottoposto alla prima operazione chirurgica. Pochi giorni fa, proprio i familiari, avevano comunicato: “Oggi Fulvio è in coma farmacologico, intubato, con ustioni di terzo grado in gran parte del corpo e con i bronchi occlusi”.

Di qui l’appello lanciato per sensibilizzare la cittadinanza a donare sangue per il giovane in pericolo di vita mentre veniva annunciata la tragica notizia: Maria Vittoria Prati, la ricercatrice del Cnr che si trovava insieme a Fulvio a bordo dell’auto ibrida sperimentale, dopo 4 giorni di agonia è deceduta.

Fulvio è un tirocinante del Cnr, la Prati era ingegnere e prima ricercatrice dell’istituto. Nello scoppio il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dalla vettura mentre la donna, di 66 anni, che era al volante, sarebbe rimasta bloccata al suo interno rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dalle lamiere.

“Non vogliamo però che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell’innovazione. Fulvio è vittima di un test fallimentare che cambierà per sempre la sua vita e quella della nostra famiglia. E troppe domande oggi ci tormentano” – è il grido di dolore dei familiari.