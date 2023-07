Da Miliscola a Acquamorta: navette gratis per raggiungere le spiagge più belle

A partire dal 24 luglio, e fino al 10 settembre, sarà attivato il servizio di collegamento, tramite navette gratis, tra Acquamorta e Miliscola, consentendo agli utenti di poter raggiungere le spiagge più belle dell’area flegrea. La linea, gestita dall’EAV, va ad aggiungersi a quella Acquamorta – Torregaveta (già funzionante) e ai bus che da Bacoli conducono agli arenili di Miseno e Miliscola.

Spiagge, navette gratis per Acquamorta, Torregaveta e Miliscola

Grazie alla convenzione sottoscritta tra EAV e il Comune di Monte di Procida, alla linea Acquamorta – Torregaveta si aggiunge la Acquamorta – Miliscola, operativa a partire dal 24 luglio. Entrambe sono fruibili gratuitamente da cittadini e visitatori: i costi sono interamente coperti dall’amministrazione comunale. Gli orari sono consultabili sul sito dell’EAV.

Si tratta di un servizio lanciato per consentire alla popolazione di godere di collegamenti non solo efficaci, per raggiungere le più belle località costiere, ma anche accessibili a tutti. Fino al 30 agosto anche a Bacoli saranno garantiti parcheggi e navette gratis ai bagnanti intenzionati a raggiungere le zone di Miseno, Miliscola, Cuma e Fusaro.

Per tutta l’estate i cittadini potranno lasciare le proprie auto nei parcheggi comunali messi a disposizione, salire a bordo dei bus dedicati e raggiungere, così, le destinazioni più gettonate. Le navette effettueranno servizi sia di andata che ritorno.

A ciò si aggiunge l’apertura, nel Napoletano, di alcune nuove aree gratuite per vivere il mare a 360 gradi. Tra queste la spiaggia Cirotto, inaugurata pochi giorni fa a Portici, in occasione della parziale apertura al pubblico del nuovo tratto del lungomare.

Dal 30 giugno ha riaperto anche il Lido Comunale di Bagnoli, una grande spiaggia situata nel Napoletano, dotata di tutti i servizi, ad ingresso gratis per i cittadini che desiderano usufruire dei benefici dell’elioterapia, la scienza terapeutica che analizza i benefici dell’esposizione ai raggi solari per la salute fisica e psicologica degli individui.