Napoli – Si sono svolti ieri a San Pietro a Patierno i funerali di Alessia Neboso, la ragazza morta a soli 21 anni dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia al seno. Il rito funebre è stato celebrato in mattinata presso la parrocchia di San Pietro Apostolo.

Funerali di Alessia Neboso, morta dopo l’intervento al seno

In tanti sono accorsi nel quartiere napoletano per l’ultimo saluto alla giovane ragazza, deceduta a pochi giorni dall’operazione per un arresto cardiaco causato da una gravissima infezione in atto. In prima fila, stretti nel loro dolore, i genitori, il fratello, la sorella e il fidanzato di Alessia.

“La tua morte segna l’intera comunità civile. Alessia era bellissima, non solo fuori ma anche dentro per i valori che aveva ricevuto dalla sua famiglia. Il Signore le aveva donato un corpo e un volto stupendo. Oggi chiedo a te Alessia: ma chi ti ha ingannata? Chi ti ha fatto credere che potessi aggiungere bellezza con un po’ di plastica al tuo corpo? Questo inganno deve essere un monito per tutti” – ha detto, commosso, don Francesco Cirino nel corso dell’omelia.

L’uscita della bara bianca dalla chiesta è stata accolta con un fragoroso applauso, accompagnato da lacrime e espressioni di dolore. Palloncini argento, a forma delle lettere che compongono il suo nome, sono stati innalzati al cielo, insieme ad altri di colore bianco.

“Non ti dimenticheremo mai, vivrai nei cuori e nei ricordi di tutti noi. Vola più in alto che puoi angelo bello. Giustizia per Alessia” – si legge nel post diffuso dalla pagina social Giustizia per Alessia Neboso. Un appello lanciato anche dal parroco: “La famiglia è distrutta dal dolore, ora tocca a noi fare un appello alle istituzioni affinché si faccia chiarezza su ciò che è accaduto ad Alessia”.