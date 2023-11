“È morto mio nipote. Ancora cancro. Pregate”: il dolore di don Maurizio Patriciello

Un grave lutto ha colpito Padre Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano (in provincia di Napoli) divenuto popolare per le sue battaglie contro la criminalità e l’illegalità: è morto suo nipote Severino, stroncato da un tumore.

Morto il nipote di Padre Maurizio Patriciello: “Ancora Cancro”

“Severino, mio nipote, il figlio di mio fratello Simeone, è morto. Ancora cancro. Chiedo a tutti la carità di una preghiera. Il signore lo accolga in paradiso e doni a tutti noi la sua consolazione” – questo il messaggio diffuso sui social a poche ore dalla tragica scomparsa.

La malattia non avrebbe lasciato scampo all’uomo che si è spento all’età di 57 anni, lasciando sua moglie e i loro due figli. I funerali si svolgeranno domani, sabato 11 novembre, dalle 9:30 nella parrocchia San Maurizio Martire di Frattaminore. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 10:00.

Tanti i messaggi di cordoglio per i familiari e per don Patriciello. Tra questi il post di vicinanza dell’associazione Noi genitori di tutti – Odv in cui si legge: “Siamo vicini alla famiglia di padre Maurizio Patriciello e addolorati piangiamo con lui la perdita del caro nipote. Le vogliamo bene caro Padre nostro, ci stringiamo a lei ancor più di ieri“.

LEGGI ANCHE

Andrea Iovino morto a 38 anni, la sorella: “Ha scoperto la malattia quando è nata sua figlia”

Più volte, attraverso i social, il parroco ha dato notizia dei decessi sempre più frequenti avvenuti in zona e causati dal male del secolo. Le stesse circostanze avrebbero causato il decesso di Andrea Iovino, attore e comico noto per la sua partecipazione a Made in Sud e Tu Si Que Vales, che, stando a quanto raccontato dalla sorella, avrebbe scoperto la malattia proprio pochi giorni dopo la nascita di sua figlia. Poco prima di lui un altro volto noto del talent partenopeo di Rai 1 ha perso la vita: si tratta del dj Frank Carpentieri, anche lui da tempo affetto dal brutto male.