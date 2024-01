Da oggi, 15 gennaio 2024, in attesa del lancio degli episodi inediti di Mare Fuori 4, in esclusiva su Rai Play tornano le attesissime Confessioni, storie senza filtri raccontate dai ragazzi del fiction partenopea dei record: sono proprio i protagonisti, infatti, nel corso degli episodi, a raccontarsi confessando le loro emozioni e quelle dei personaggi che interpretano, svelando alcuni segreti e retroscena.

Mare Fuori 4, su Rai Play da oggi gli episodi delle Confessioni

Davanti alle telecamere Maria Esposito (Rosa Ricci), Massimiliano Caiazzo (Carmine ‘o piecuro), Artem (Pino ‘o pazzo), Domenico Cuomo (cardiotrap) e gli altri protagonisti della serie, come in una sorta di intervista, commentano le vicende vissute nell’ultima stagione dal punto di vista dei loro personaggi.

Grazie ad un espediente narrativo, eventi di fiction vengono trattati come se fossero reali, con l’artificio di un linguaggio documentaristico. In vari episodi si propongono, così, le storie, gli amori, le amicizie che si intrecciano all’interno dell’IPM di Nisida rivelando aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione.

Si passano in rassegna, ad esempio, la storia d’amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma e quella salvifica tra Pino e Kubra. Si analizza il rapporto tra Carmine e Rosa dal punto di vista dei protagonisti stessi o, ancora, il triangolo amoroso tra Edoardo, Carmela e Teresa.

In Mare Fuori Confessioni, tuttavia, si approfondiscono anche temi del tutto nuovi, quasi per nulla affrontati nel corso della stagione, come quello dell’amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann, quello dell’amore omosessuale nato all’interno del carcere, tra Cucciolo e Milos. Infine, ci si sofferma sull’evoluzione di Pirucchio (Nicolò Galasso) che ha pagato cara la sua volontà di emanciparsi dal sistema. I primi episodi di Mare Fuori Confessioni sono già disponibili su Rai Play.