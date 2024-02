A Sanremo un omaggio a Giò Giò,il 24enne ucciso a Napoli: l’annuncio di Amadeus

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo sarà ricordato Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni, membro dell’Orchestra Scarlatti Young, ucciso a Napoli lo scorso agosto, figlio di un affermato regista nato e cresciuto a Torre del Greco: sarà sua madre, Daniela Di Maggio, a salire sul palco dell’Ariston come omaggio a quel talentuoso figlio che aveva fatto proprio della musica la sua ragione di vita.

A Sanremo il ricordo di Giovanbattista Cutolo: ospite la mamma

“Al Festival di Sanremo ci sarà la mamma di Giò Giò, Giovan Battista Cutolo, il musicista assassinato barbaramente a Napoli. Domani sera sarà nostra ospite” – ha detto Amadeus, direttore artistico e conduttore, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi.

Un momento speciale per l’intera città di Napoli, che ha salutato con dolore quel giovane musicista colpito mortalmente per futili motivi, e soprattutto per la comunità di Torre del Greco che ha condiviso la sofferenza del concittadino Franco Cutolo per la morte prematura del figlio.

“Giò Giò aveva un legame speciale con Torre del Greco. Tante volte, specie da piccolo, insieme alla sorella lo lasciavo a casa della nonna: gli piaceva tanto la città. Una delle ultime volte che abbiamo pranzato insieme, mi ha chiesto proprio se le voci su un possibile recupero dei quattro altari fossero fondate” – aveva detto il regista torrese intervenuto sul palco di Villa Macrina, durante la giornata inaugurale della rassegna di Voci d’Autunno.

Oltre al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, a mostrare particolare vicinanza alla famiglia era stato lo stesso Geolier che proprio domani debutterà tra i big del Festival. Il rapper partenopeo aveva preso parte ai funerali di Giò Giò e si era avvicinato proprio a mamma Daniela per abbracciarla forte.

Come è morto Giovanbattista Cutolo

Era l’alba del 31 agosto 2023 quando in piazza Municipio a Napoli, in seguito ad una lite, GiovanBattista perdeva la vita, freddato cn 3 colpi di pistola. A premere il grilletto un minorenne che si sarebbe scontrato con il gruppo del 24enne per un parcheggio, forse per uno scooter posizionato male.

Successive investigazioni, effettuate anche a seguito del recupero dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, avrebbero dimostrato che Giò Giò sarebbe subentrato solo in seguito nella discussione: vedendo i suoi amici in difficoltà, sarebbe intervenuto per difenderli ma proprio lui, alla fine, ci ha rimesso la vita.