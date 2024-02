Sara Daniele vicina a Geolier: perché la figlia di Pino ha affiancato il rapper a Sanremo

In molti l’hanno riconosciuta a Sanremo senza però capire perché fosse lì, accanto a Geolier: Sara Daniele, figlia del grande Pino Daniele, ha affiancato il rapper napoletano durante le sue apparizioni pubbliche in occasione del Festival, prendendo parte in particolare alla conferenza stampa che lo ha visto al centro di alcune vergognose accuse.

Sara Daniele con Geolier: perché la figlia di Pino era a Sanremo

Mentre Geolier affrontava i giornalisti con garbo ed educazione al suo fianco c’era una presenza nota soprattutto ai napoletani: si tratta di Sara Daniele, la terza figlia di Pino Daniele nonché protagonista di quella canzone che il padre aveva intitolato con il suo nome.

La giovane Daniele è, infatti, dallo scorso settembre la nuova head of promotion di Warner Music, la celebre casa discografica che rappresenta, tra gli altri, proprio Geolier. Ex promotion manager in Columbia, classe 1996, Sara sarebbe la più giovane responsabile all’interno delle 3 più grandi etichette dell’industria musicale.

Era seduta accanto a Geolier anche quando una giornalista, nel porgere la sua domanda all’artista, lo ha accusato di “aver rubato” la vittoria ad altri artisti durante la serata delle cover, sottolineando che al suo posto si sarebbe sentita fortemente a disagio. Pacata ed elegante la risposta del rapper: “Io mi sento a disagio a rispondere a questa domanda sinceramente. Non so che dirti. Io mi sono semplicemente esibito. Non ho rubato niente, è una brutta parola questa”.

A poche ore dalla fine del Festival, che ha decretato la vittoria di Angelina Mango, dopo essere stata travolta da insulti e minacce, la giornalista in questione ha diffuso sui social un video per scusarsi dell’accaduto, riconoscendo di aver utilizzato parole sbagliate per esprimere un concetto sulla performance, a sua detta, meno meritevole del rapper rispetto ad altre esibizioni.