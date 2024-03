Tutti pazzi di Napoli, i turisti la amano: boom di prenotazioni a febbraio, picco del 60%

Inserita lo scorso anno dal Time tra le mete turistiche più ambite, Napoli continua a registrare successi dal punto di vista turistico, l’ultimo documentato da Trainline, app europea leader per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, che ha rilevato nel mese di febbraio un picco del 60% di prenotazioni per la città partenopea rispetto al febbraio dell’anno precedente.

Trainline, boom di prenotazioni per Napoli

Napoli sta vivendo un momento di particolare popolarità sulla scena nazionale e internazionale, collocandosi tra le mete turistiche europee più in voga. Città millenaria, ricca di cultura, meraviglie paesaggistiche e prelibatezze culinarie, la città è il punto di partenza per visitare la Campania e le sue innumerevoli bellezze.

Confrontando i dati attuali con quelli del febbraio 2023, Trainline ha evidenziato un notevole incremento di partenze dirette verso Napoli: i numeri parlano di un aumento del 60% con Napoli, Afragola, Napoli Campi Flegrei e Napoli Montesanto tra le stazioni di arrivo preferite con naturalmente quella di piazza Garibaldi in testa. Le città di provenienza italiana rilevate sono state Roma, Milano e Firenze che sono sul podio, seguite da Bologna e poi dalle città della Regione Campania. Al decimo posto, come città d’origine, c’è Padova e all’undicesimo Reggio Emilia.

L’aumento di passeggeri si inserisce sulla scia dell’enorme successo che la città ha avuto in questo ultimo periodo, balzando all’attenzione dei media per i numerosi traguardi e le eccellenze che vanta da secoli. Ne è un caso la vittoria dello scudetto che ha creato un vero e proprio turismo calcistico, la scelta di numerose star internazionali di esibirsi proprio a Napoli (come Bono Vox o Chris Martin dei Coldplay), gli eventi, le prelibatezze, i gioielli architettonici e panoramici.

Non da meno l’attrattività dei luoghi delle serie partenopee di successo, da Mare Fuori a Il Commissario Ricciardi passando per Mina Settembre e L’Amica Geniale. In un quadro di rinascita turistica generale della Campania, da uno studio presentato in BIT-Borsa Internazionale del Turismo, dall’Osservatorio del turismo delle Camere di commercio è risultato che nel 2023 l’identiit del turista che ha visitato il territorio appartiene per circa il 40% alla Gen-Y, ovvero è un Millenial nato tra il 1981 e il 1995.