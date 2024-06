I grandi sconfitti delle Europee, da Calenda a Renzi: chi ha perso alle elezioni

Se Fratelli d’Italia è il partito vincitore indiscusso delle ultime Elezioni Europee 2024 in Italia, non sono mancati clamorosi flop e grandi sconfitti, e mentre Giorgia Meloni festeggia il trionfo, Matteo Renzi e Carlo Calenda fanno i conti con il deludente risultato portato a casa.

Sconfitti delle Elezioni Europee, chi ha perso: da Renzi a Calenda

Fratelli d’Italia, anche in questa tornata elettorale, si conferma primo partito italiano conquistando oltre il 28% delle preferenze a livello nazionale. Segue, subito dopo, il Partito Democratico (24% circa) mentre perde quota, soprattutto al Sud, il Movimento 5 Stelle (10%).

Non esulta gioiosamente nemmeno Salvini per il 9% ottenuto dalla Lega mentre guadagna terreno l’Alleanza Verdi e Sinistra (quasi il 7%) con notevoli preferenze espresse soprattutto in Campania per Francesco Emilio Borrelli. L’elenco dei “grandi sconfitti” delle elezioni si apre, invece, con Stati Uniti d’Europa e Azione – Siamo Europei: il primo non ha raggiunto nemmeno il 4% delle preferenze, il secondo ha accumulato poco più del 3% dei voti.

“Niente, è andata male. Purtroppo la lista Stati Uniti d’Europa è rimasta fuori per pochissimo dal Parlamento Europeo. Mi spiace molto e vorrei abbracciare i volontari che si sono spesi per questa idea: siete stati meravigliosi. Vorrei abbracciare uno a uno le migliaia di persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda: sono davvero onorato di rappresentare comunque la speranza di tante persone anche se avrei preferito qualche voto in più alla lista” – queste le parole di Matteo Renzi subito dopo la diffusione dei risultati preliminari.

“Si può cadere ma ci si rialza e si continua a combattere. Quello che conta è il coraggio di continuare” – è il commento di Carlo Calenda nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede del partito per analizzare i dati pervenuti che hanno decretato l’uscita di scena del movimento.

Oltre ai partiti di Renzi e Calenda, a non raggiungere numeri soddisfacenti sono stati anche: Pace Terra Dignità (2,20%), Libertà (1,22%), Sudtiroler Volkspartei (0,52%), Alternativa Popolare (0,39%), Democrazia Sovrana Popolare (0,15%), Partito Animalista – Italexit per l’Italia (0,13%), Rassemblement Valdotain (0,06%).