Dopo la prova di italiano, gli esami di maturità proseguono oggi con la seconda prova, quella incentrata sullo specifico corso di studi, con tracce differenti per i vari indirizzi scolastici.

Esami Maturità, oggi la seconda prova: le tracce

Se gli studenti del Liceo Classico sono, in questo momento, alle prese con il greco, quelli del Liceo Scientifico si trovano a risolvere problemi di matematica. Lingua e culture straniere per gli allievi del Liceo Linguistico, Scienze Umane per il Liceo delle Scienze Umane.

Stando alle prime indiscrezioni è Platone l’autore della versione di greco proposta per l’indirizzo classico, con un brano tratto da Minosse o della legge. Era uno dei palpabili nomi del “tototracce” in quanto assente dai testi della maturità dal 2010. Maria Montessori e John Dewey sono, invece, i nomi scelti per la traccia riservata agli allievi del Liceo delle Scienze Umane, incentrata sulle dinamiche di interazione attiva del bambino nell’ambiente. Per lo Scientifico la scelta sarebbe ricaduta su 2 problemi a 8 quesiti tra equazioni, funzioni e geometria.

