Da Gigi D’Alessio a Tony Effe, passando per Luché: gli ospiti dei concerti di Geolier al Maradona

Gli ospiti di Geolier per la tre giorni di concerti al Maradona, L'elenco completo

Questa sera inizierà il fine settimana targato Geolier al Diego Armando Maradona. Il rapper napoletano ha voluto regalare ai suoi fans ben tre giorni di concerti nell’impianto di Fuorigrotta. Tre giorni tra musica e divertimento con tantissimi ospiti. Il pubblico ha naturalmente risposto presente al grande evento facendo segnare 3 sold-out e oltre 140 mila persone sono pronte ad invadere lo stadio per ascoltare il proprio idolo. In vista della prima serata sono stati annunciati tutti gli ospiti del trittico tra amici, belle sorprese e artisti inediti.

Geolier chiama ospiti i “suoi amici”, nella tre giorni di concerto al Maradona, tante sorprese e duetti

Tanti vecchi amici e qualche novità in questi tre giorni di concerti. Il rapper partenopeo non ha badato a spese, regalando al suo pubblico i migliori ospiti. Immancabile Gigi D’Alessio che sarà una delle guest star del weekend. Ci sarà anche Luché ad esibirsi sul palco del Maradona, i due hanno di nuovo stretto i rapporti dopo il duetto di Sanremo. A chiudere il parterre campano ci sarà anche la SLF e Nicola Siciliano che si divideranno la scena con Geolier nel corso delle tre serate in programma.

Inoltre ci sarà anche la star del momento, Tony Effe, oltre Lazza. Confermati anche Gué Pequeno e Rose Villain. Assenti dunque Sfera Ebbasta e Marracash: si pensavo che i due ci potessero essere ma non sarà così, con il secondo che ha confermato poche ore fa che il 10 giugno 2025 il suo tour arriverà anche al Maradona. Ricordiamo infine che la scaletta è già stata resa nota: Geolier che intonerà 39 brani, tra vecchie hit che hanno fatto la storia e il nuovo album “Dio lo sa”, che sta battendo ogni record in tutte le classifiche italiane.