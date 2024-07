Da Mondragone a Baia Domizia, il mare è bellissimo: giudicato eccellente il 93% della costa

Boom di presenze sul litorale domizio per l’estate 2024 tra Baia Domizia, che ha appena conquistato la Bandiera Blu, e Mondragone, che vede aumentare i tratti di mare considerati eccellenti dall’Arpac, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Campania.

Mare eccellente da Baia Domizia a Mondragone

Dei 41 chilometri di costa oggetto del monitoraggio dell’Arpac ben il 93% è stato giudicato eccellente, contro il 5% ritenuto buono o scarso. A registrare i migliori risultati i punti di prelievo situati tra Mondragone e Cellole, con Baia Domizia che entra a far parte delle Bandiere Blu 2024 nell’ambito del Programma Nazionale di Monitoraggio delle acque marine.

Nello specifico, a Mondragone, sono stati contrassegnati come “eccellenti” tutti i tratti di spiaggia analizzati dall’Arpac: Fiumarelle, Le Vagnole, Nord Agnena, Rose Rosse, Stella Maris, Stercolilli, Sud Fiume Savone, Treppete.

Ad ottenere la classificazione di eccellenza anche le spiagge di Baia Domizia e Baia Felice così come Cosida Marina e Fontana Vecchia (tutte appartenenti al Comune di Cellole) ma anche diversi tratti balneari collocati lungo la costa di Castel Volturno.

A presentarsi come “fortemente inquinata” secondo il report di Goletta Verde è soltanto l’area della Foce Regi Lagni (Castel Volturno). La Foce della Fiumarella (Mondragone) risulta invece “entro i limiti”. In generale il monitoraggio delle acque di balneazione in Campania per l’anno 2024 ha evidenziato un significativo aumento dei tratti di qualità eccellente, dal Napoletano al Casertano.

Attualmente le acque balneabili rappresentano il 97% del totale della costa campana monitorata, stesso dato dell’anno precedente ma con un considerevole aumento delle acque “eccellenti” che passano dall’88% della scorsa annualità al 90% di questa stagione.

Sono ben 3 i tratti costieri casertani passati ad un livello migliore a seguito delle ultime indagini: il tratto Pineta Grande (Castel Volturno) passato da sufficiente a buono; Pineta Grande Sud da buono a eccellente; Sud Fiume Savone (Mondragone) da buona a eccellente. Risultati ampiamente positivi che continuano a rendere la Campania una delle mete privilegiate di visitatori e turisti anche per questa nuova stagione estiva.