Le meraviglie della Campania in una serie TV internazionale, esce Costiera: trama e attori

Le bellezze della nostra terra racchiuse in una nuova serie tv: si intitola Costiera la nuova produzione annunciata da Amazon Prime, disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo anno, girata tra le meraviglie della Costiera Amalfitana.

Costiera, la nuova serie di Amazon Prime: trama e attori

La serie internazionale light action drama, prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Video, si compone di 6 episodi girati principalmente a Positano. Protagonista l’attore Jesse Williams, volto noto di Grey’s Anatomy e del film The Cabin in the Woods, che sarà affiancato da un eccezionale cast di attori italiani e non solo.

Nella fiction Jesse Williams interpreta Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che lavora in uno degli hotel più lussuosi al mondo, sulla spettacolare costa di Positano, dove si trova improvvisamente ad affrontare la scomparsa di Alice, una delle figlie del proprietario della struttura.

Costiera nasce da un’idea di Luca Bernabei, gli episodi sono diretti dal Premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli. Stando a quanto si apprende, sarà disponibile su Prime Video nel 2025. Nel cast è presente anche l’attrice italiana Maria Chiara Giannetta, celebre soprattutto per il suo ruolo da protagonista nelle serie Don Matteo e Blanca.

Le perle della costiera campana tornano, così, protagoniste delle nuove uscite cinematografiche, confermandosi non solo come meta privilegiata per le vacanze di turisti provenienti da ogni parte del mondo e celebrità, ma anche veri e propri palcoscenici di produzioni di successo.

Soltanto di recente la Costiera Amalfitana era stata scelta come set del film The Equalizer 3, con Denzel Washington, con alcune scene che riprendevano anche i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, ancor prima che il traguardo tanto atteso fosse raggiunto dalla squadra azzurra.

Non solo le meraviglie paesaggistiche spingono i registi a legarsi alla nostra Regione ma anche i talenti indiscussi che la nostra terra può vantare: ne è un caso la scelta di Johnny Depp che ha voluto fortemente nel suo film l’attrice partenopea Luisa Ranieri, scegliendola senza nemmeno sottoporla ad un provino.