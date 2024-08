Musei gratis, sagra del pesce fresco, show mozzafiato: gli eventi del weekend nel Napoletano

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 30, 31 agosto e 1 settembre 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 30, 31 agosto e 1 settembre

Musei gratis a Napoli e in Campania. Domenica 1 settembre 2024 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli, Caserta e in tutta la Campania.

Castello di Baia aperto di sera. Parte il 30 agosto Antro 2024, il Festival del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, giunto alla sua quarta edizione, che si terrà nello splendido scenario del Castello di Baia, aperto di sera per l’occasione. Di seguito gli spettacoli in programma per il weekend: 30 agosto Del Blue, 31 agosto Moby Dick: l’incantatrice, 1 settembre Ra di Spina.

Sagra del Pesce. Torna a Ercolano l’attesissima Sagra del Pesce, la grande festa dedicata alle prelibatezze di mare che si terrà dal 24 al 31 agosto e nei giorni 1, 6, 7 e 8 settembre 2024.

Caserta Pizza Expò. Dal 28 agosto al primo settembre 2024 torna il Caserta Pizza Expò, uno degli eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza che si terrà nei giardini del Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia. Il 30 agosto si esibiranno alcuni comici di Made in Sud ( Enzo e Sal, Ivan e Cristiano, Mariano Bruno e le Sex and the Sud), il 31 agosto spazio a Tony Tammaro e il primo settembre gran finale con Rosario Miraggio.

Capodanno Bizantino. Il 31 agosto e il 1° settembre le incantevoli località di Amalfi e Atrani faranno un salto indietro nel tempo, riportando alla luce le atmosfere medievali in occasione del Capodanno Bizantino. Questo evento storico, uno dei più attesi della Costiera Amalfitana, trasformerà questi borghi in un palcoscenico a cielo aperto, dove cavalieri, dame e rievocazioni storiche trasporteranno i visitatori nell’epoca d’oro di Amalfi.

Porcin Fest. Ad Amorosi, in provincia di Benevento, nello splendido scenario naturale del Parco del Volturno dal 29 agosto all’8 settembre 2024 si terrà la sesta edizione del Porcin Fest, la rassegna gastronomica dedicata ai prodotti tipici del territorio, come i funghi porcini, e alla divulgazione delle tradizioni culinarie dei frutti della terra del Taburno e della Valle Telesina.