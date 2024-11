Amica Geniale 4, le anticipazioni: Lila e Lenù incinte, nella serie anche il terremoto del 1980

Dopo il successo della prima puntata de L’Amica Geniale 4, la grande serie partenopea, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, torna in tv lunedì 18 novembre, sempre su Rai 1, con altri due episodi che, stando alle anticipazioni, si riveleranno ancor più avvincenti.

L’Amica Geniale 4: le anticipazioni dei nuovi episodi

Il ritorno della fiction napoletana in prima serata è già stato accolto con grande entusiasmo: la prima puntata dell’ultimo capitolo della saga ha totalizzato quasi 4 milioni di spettatori, affermandosi come il programma più visto della serata.

La storia prende tutta un’altra direzione rispetto alla stagione precedente: Elena e Lila, interpretate rispettivamente da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, sono diventate ormai adulte e dovranno affrontare problemi di vita quotidiana, di coppia, familiari e di carriera.

Nei primi due episodi al centro della scena c’è Lenù, diventata una scrittrice di successo, che interrompe il suo matrimonio con Pietro Airota, lasciandosi andare all’amore per Nino Sarratore, un personaggio controverso interpretato da Fabrizio Gifuni.

Lunedì 18 andranno in onda due ulteriori episodi, intitolati rispettivamente I compromessi e Il terremoto. Nel primo, Lila, sempre più affermata nel rione, si prende cura delle figlie di Elena, volata a New York con Nino. Al suo rientro, Elena confida all’amica di essere incinta e la gioia diventa doppia quando anche l’amica le rivela di essere in attesa.

Le vite delle due protagoniste vengono poi nuovamente messe a dura prova da un evento catastrofico: il terremoto del 1980, riprodotto in maniera magistrale all’interno della serie. E’ qui che il rapporto tra le amiche si rinsalda ancor di più e ognuno trova rifugio nell’altra. Questa sarà anche l’occasione di scoprire un nuovo lato di Lila che mette completamente a nudo tutte le sue fragilità.