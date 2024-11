Mercatini di Natale nel magico Castello Vesuviano: ingresso gratis o con offerta di 2 euro

Dal 30 novembre al 22 dicembre 2024 tornano i Mercatini di Natale al Palazzo Mediceo di Ottaviano, il gioiello situato alle pendici del Vesuvio. Un vero e proprio regno natalizio accessibile gratuitamente o su contributo volontario di soli 2 euro.

Mercatini di Natale 2024 al Palazzo Mediceo di Ottaviano

Lo storico maniero della cittadina vesuviana accoglierà ancora una volta svariati stand di prodotti artigianali e tipici del territorio, addobbi natalizi e specialità gastronomiche. Il tutto in un’atmosfera incantata, dominata da Babbo Natale e dai suoi elfi pronti ad incontrare grandi e piccini.

Non mancheranno eventi, spettacoli, laboratori per bambini ma anche visite guidate tra le meraviglie del Vesuviano. Sul posto anche una meravigliosa pista di pattinaggio dove poter divertirsi insieme ai propri amici e familiari, godendo di uno scenario letteralmente mozzafiato. A disposizione degli ospiti una ricca area food e una mostra artistica.

I Mercatini avranno ufficialmente inizio sabato 30 novembre e saranno inaugurati con uno speciale Show Iniziale a partire dalle ore 18:00. Saranno poi visitabili, fino al 22 dicembre, dal giovedì alla domenica con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 10:30 alle 23:00.

Il sabato e la domenica, dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 21:00, sarà presente Babbo Natale con i suoi elfi. I laboratori creativi per i più piccoli, invece, si terranno il sabato dalle 16:00 alle 19:00 e la domenica dalle 11:00 alle 13:00. Per il percorso culturale, che consente di partecipare alle visite guidate presso chiese, mostre e luoghi d’arte in via Salita San Michele, è possibile contattare al numero 342.589.1074.

Per quanto riguarda il costo d’ingresso è previsto un semplice contributo volontario di 2 euro soltanto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. L’offerta vale solo per gli adulti mentre i bambini entrano sempre gratis. L’appuntamento è al Palazzo Mediceo in via Salita Principe.

“Il 30 novembre iniziano i tanto attesi mercatini al Palazzo Mediceo. Quest’anno abbiamo ricevuto numerose manifestazioni di interesse a collaborare e tutte in modo gratuito. Un ringraziamento speciale va agli istituti comprensivi D’Aosta, Piero Angela, Mimmo Beneventano e al liceo classico Diaz, all’ISIS De’ Medici, a Vesuvio Adventures, al Comitato Ottajano Feste, al Forum dei Giovani, alla Fidalpa e alla Pro Loco Medicea” – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti.

“Un lavoro immenso che vede tante persone e realtà del territorio impegnarsi con un unico obiettivo: valorizzare Ottaviano e la nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia del Natale”.