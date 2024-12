Apre la Pista di Ghiaccio nel Napoletano: tra mare e Villaggio di Babbo Natale gratis

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Bacoli

Apre ufficialmente al pubblico la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Bacoli, situata in via Marconi, a due passi dal mare e dalle splendide Luci di Natale installate nella Villa Comunale. A renderlo noto è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Bacoli

“E’ arrivata. Apriamo la pista di ghiaccio a Bacoli, la inauguriamo alle 19 in piazza Marconi, tra il centro storico e Marina Grande, a due passi dalle spettacolari Luci di Natale in Villa Comunale, per la gioia di tutti, di tantissimi bambini, delle famiglie, dei ragazzi” – ha annunciato il primo cittadino.

“Venite ad immergervi in un clima natalizio meraviglioso, oltre 10 mila mq di giardini pubblici illuminati con le Luci d’Artista sul Miseno, i mercatini di Natale nel centro storico con negozi e tanti spettacoli. Poi la pista di ghiaccio a piazza Marconi, tra le attrazioni più belle dei Campi Flegrei, fino a giungere al mare, tra ristoranti, bar e botteghe. Un incanto. Aiutateci a diffondere, a condividere. Le sorprese non sono finite qui”.

La grande pista di ghiaccio, incastonata tra le meraviglie dei Campi Flegrei, è pronta ad accogliere cittadini, visitatori e turisti che giungeranno a Bacoli per vivere la magia del Natale. Un’attrazione di successo che sorge a poca distanza dal Villaggio di Babbo Natale allestito in Villa Comunale tra luminarie e installazioni scenografiche che ancora una volta si confermano come meta prediletta del periodo festivo.

Intanto anche il Parco Borbonico si è vestito a festa, accogliendo fiumi di persone tra il giardino incantato, trasformato in un vero e proprio acquario di luci, e la maestosa Casina Vanvitelliana, resa ancor più suggestiva dalle luci natalizie.