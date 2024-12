È napoletana una delle città del Natale più belle d’Italia: un paradiso di luci sul mare

Natale a Bacoli

Bacoli è tra le città del Natale più belle d’Italia incoronate dalla Mediaset in un servizio che andrà in onda nella serata del 25 dicembre: a renderlo noto è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Già da diverse settimane, visitatori e turisti stanno affollando il gioiello dei Campi Flegrei per ammirarne non solo le meraviglie paesaggistiche e culturali ma anche i mercatini natalizi, le luci d’artista e tutte le attrazioni inaugurate in occasione delle imminenti festività.

Per questo motivo Bacoli figura tra le più belle mete natalizie italiane passate in rassegna in un servizio della Mediaset che sarà trasmesso proprio nella serata di Natale e che porterà in televisione le meraviglie del Parco Borbonico illuminato, del Villaggio di Babbo Natale allestito in Villa Comunale, delle luci che rendono ancor più suggestivo il centro storico.

“Incredibile! Mediaset ha scelto Bacoli come una tra le città del Natale più belle d’Italia. Saremo su Italia 1 con un servizio speciale sulle Luci d’Artista di Bacoli. Avverrà la sera del 25 dicembre, alle ore 19. Una vetrina nazionale ed internazionale enorme per il nostro territorio. Mercatini, luminarie, pista di ghiaccio, mostre, cineforum, teatro, concerti in chiesa ed eventi in piazza” – queste le parole del primo cittadino nell’annunciare la messa in onda del servizio.

“E poi aperitivi, presepi viventi, tombolate. Di tutto e di più. Bacoli è la città del Natale, non solo a Napoli, in Campania ma anche in chiave nazionale. Veniteci a visitare, insieme è più bello, un passo alla volta” – ha concluso.

Intanto, pochi giorni fa è stata inaugurata anche la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio di via Marconi, a pochi passi dal mare e dalla Villa Comunale, che consentirà a grandi e piccini di divertirsi ammirando uno scenario unico al mondo.