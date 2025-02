SPOILER/ Mare Fuori 5, le prime anticipazioni: torna Ciro, un colpo di scena fa crollare Rosa

Svelate le prime anticipazioni e le novità di Mare Fuori 5, la serie napoletana da record che tornerà su Rai Play e Rai 2 con i nuovi episodi: tra personaggi che lasceranno definitivamente la fiction e new entry ci sarà anche l’attesissimo ritorno di Giacomo Giorgio nei panni di Ciro Ricci.

Mare Fuori 5: anticipazioni, novità, personaggi e ritorno di Ciro

Mare Fuori 5, co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, da un’idea di Cristiana Farina e per la regia di Ludovico Di Martino (che prende il posto di Ivan Silvestrini), andrà in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo. I primi sei episodi saranno visibili in anticipo su Rai Play dal 12 marzo (l’intero box set sarà disponibile dal 26 marzo).

Mare Fuori 5: le anticipazioni

La quinta stagione, che si compone di 12 episodi, vedrà ancora una volta al centro l’adolescenza con tutte le scoperte che la rendono difficile e magica. L’Istituto Penale per i Minorenni si popolerà di nuovi ragazzi e ragazze, provenienti anche da regioni diverse della Campania. Ancora ampio spazio sarà dato all’amicizia e all’amore, non solo tra giovani detenuti ma anche tra gli adulti, intenti a svolgere il proprio ruolo di controllo e contrasto alla delinquenza, poi coinvolti da avvenimenti inaspettati che li costringeranno a mettersi in gioco.

Protagonista indiscussa della quinta stagione sarà Rosa Ricci che si ritroverà sola a dover “obbedire” a suo padre, portandone avanti il ruolo di capo del clan. Per questo motivo cercherà alleanze che daranno vita ad una leadership femminile, coesa e crudele. Il suo cuore però sarà tormentato e un colpo di scena la farà vacillare, riproponendo l’angoscia del dover scegliere tra il bene e il male. Una scelta che investirà anche tutti gli altri protagonisti.

A portare luce e serenità in questa cupa atmosfera sarà il legame di amicizia e solidarietà tra Cardio e Alina ma anche la nuova saggezza di Pino che diventerà un punto di riferimento per tutti. La nuova arrivata Sonia, vittima di bullismo e vessazioni, riuscirà con la sua energia a risollevare le sorti di Dobermann, piombato nella depressione dopo aver perduto Kubra.

Il comandante Massimo e Beppe scopriranno segreti e misteri legati alla famiglia Ricci e a Sofia. Tra i nuovi ingressi quelli di Federico e Samuele, due ragazzi del Nord che marcano il territorio con cinismo bestiale, ma anche Tommaso, un giovane di buona famiglia arrivato in IPM per una tragica beffa del destino e che sembra riproporre la figura del “chiattillo”.

Mare Fuori 5: i personaggi

Tra le vecchie conoscenze dell’IPM che tornano nella quinta stagione ci sono: Cardiotrap (Domenico Cuomo), Pino ‘o pazzo (Artem), Cucciolo (Francesco Panarella), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino), Angelo (Luca Varone), Mimmo (Alessandro Orrei), Dobermann (Enrico Tijani). I nuovi arrivati sono Simone (Alfonso Capuozzo), Tommaso (Manuele Velo), Samuele (Francesco Luciani), Federico (Francesco Di Tullio).

Escono, invece, definitivamente di scena due grandi protagonisti: Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) ed Edoardo Conte (Matteo Paolillo). La loro assenza sarà sopperita da un colpo di scena: il ritorno nel cast di Giacomo Giorgio che continuerà ad interpretare Ciro Ricci, ormai morto, ma presenza costante della serie come mentore di Rosa. Ciro torna non attraverso il ricordo ma in un’altra forma, in cui sembra indicare alla giovane Ricci la strada.

Tra le giovani protagoniste femminili tornano Rosa Ricci (Maria Esposito), Silvia (Clotilde Esposito), Alina (Yeva Sai), Carmela (Giovanna Sannino), Teresa (Ludovica Coscione). Lasciano per sempre la fiction Kubra (Kyshan Wylson) e Crazy J (Clara Soccini). Tra i nuovi ingressi Marta (Rebecca Mogavero), Sonia (Elisa Tonelli), Lorenza (George Li), Irene (Andrea Lucrezia Perreca).

Nella schiera degli adulti si riconfermano il comandante Massimo (Carmine Recano), la direttrice Sofia (Lucrezia Guidone), donna Wanda (Pia Lanciotti), Beppe (Vincenzo Ferrera), Lino (Antonio De Matteo), Maria Ricci (Antonia Truppo), Loredana (Tea Falco), Raiz (Don Salvatore), Gennaro (Agostino Chiummariello), Nunzia (Carmen Pommella).

Mare Fuori 5: i primi due episodi

Il primo episodio, intitolato Il Patto, ruota attorno alla scelta di Rosa di non sposare Carmine e il suo conseguente ritorno in IPM che crea sconcerto e disappunto sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Per Rosa non è stata una decisione semplice e l’unica che sembra comprenderla è Carmela. Le due ragazze, dopo aver condiviso una scoperta sconcertante, si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. All’IPM, intanto, arrivano tre nuovi detenuti: Samuele e Federico dal Nord, Simone dalla provincia napoletana. Infine il comandante fa un incontro che accende la sua curiosità.

Nel secondo episodio, La Ruota Gira, mentre viene svelata la verità su Edoardo, Carmela cerca di mantenere le apparenze e Teresa, ancora ignara, tenta di contattare il ragazzo in tutti i modi. Milos si strugge d’amore per Cucciolo mentre Silvia provoca Angelo: è proprio sicuro di non ricordarsi di lei? Mimmo cerca di superare le sue paure e fare la scelta giusta. L’episodio si conclude con l’arrivo di due nuove detenute: Marta e Sonia. I due detenuti del Nord, nel frattempo, incominciano un’attività poco lecita.