REDDITO PER ABITANTE – In testa alla graduatoria del reddito disponibile per abitante si conferma la Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen, con 26mila euro correnti (25,3mila euro nel 2017), seguita da Emilia-Romagna e Lombardia (22,9mila euro). La Calabria chiude la graduatoria con 12,7mila euro, preceduta da Campania e Sicilia (rispettivamente 13,5mila euro e 13,6mila euro). Nel Mezzogiorno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell’1,8%, con un massimo del +2,9% in Molise e del +2,4% in Abruzzo e un minimo del +1,3% in Calabria e del +1,1% in Campania.

INVESTIMENTI – Un divario che deriva anche dagli ingenti investimenti fatti solo per le regioni del Nord. Come denunciato solo qualche mese fa da Adriano Giannola, presidente di SVIMEZ. Sono circa 100 miliardi all’anno che al Sud spariscono e vengono dirottati al Centro-Nord. Cifre ancora più alte sono quelle destinate alle Regioni Settentrionali per l’emergenza maltempo: un divario abissale tra Nord e Sud con le prime a ricevere il 90% dei finanziamenti totali.