L’Unità di Crisi della Regione Campania, come di consueto, ha diffuso il bollettino relativo alle vaccinazioni anti covid effettuate, aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedì. In questa data, in Campania si è superata la soglia di un milione di cittadini vaccinati con prima e seconda dose.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.292.579 cittadini. Di questi 1.030.601 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.231.396. Le vaccinazioni giornaliere sono state quindi circa 30 mila in un giorno, -20 mila rispetto al giorno precedente. Pesano sul numero finale, la mancanza delle dosi Pfizer con il blocco dei richiami in alcune asl campane (sono infatti appena 7 mila le seconde dosi somministrate oggi). Da ieri sono aperte anche le prenotazioni per i vaccini ai maturandi.

Campania, il bollettino vaccinazioni covid del 31 maggio 2021

Su 3.340.845 dosi consegnate (-50 mila rispetto a due giorni fa) sono state completate 3.323.180 vaccinazioni. La percentuale di somministrazioni sul numero di vaccini ricevuti dalla Regione si attesta così al 95,47%. Il maggior tasso di vaccinazioni effettuate continua a riguardare le donne, 1.767.271 somministrazioni portate a termine. Per gli uomini il dato si riduce a 1.555.908. A Napoli il 48,33% della popolazione (1 milione 682) risulta immunizzato con almeno una dose (percentuale su dosi consegnate). Percentuali che scendono negli altri capoluoghi, con Benevento appena al 5.94% ed Avellino al 7,66%. Anche Salerno Caserta sotto il 20%, rispettivamente 18,14% e 15,22%.