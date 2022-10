Alessandro morto a 13 anni, spunta il suo tema sul bullismo: era un grido d’aiuto

Alessandro aveva scritto un tema molto preciso e dettagliato sul bullismo. A riferirlo è un servizio del TG5 nell’edizione di questa mattina: il ragazzo di 13 di Gragnano, che si è tolto la vita perché era esasperato dalla condotta dei bulli nei suoi confronti, è stato autore di un elaborato che poteva quanto meno mettere in allarme gli insegnanti vista la particolare precisione mostrata nel descrivere gli stati d’animo di chi viene bullizzato.

Non si sa, tuttavia, se quel tema sia stato effettivamente letto da qualcuno poiché era stato assegnato come compito da svolgere a casa. Fatto sta che tutto ciò che avrebbe voluto raccontare a voce, magari ad una persona di cui si fidava, ma senza trovare il coraggio, è contenuto in quello scritto.

Per la morte di Alessandro sono indagati sei ragazzi, tra cui la sua fidanzatina. Pare, infatti, che gli atti persecutori siano stati istigati proprio da lei in seguito al rifiuto di Alessandro nei confronti di una sua richiesta: la giovane avrebbe così spinto alcuni amici a prenderlo di mira con insulti, minacce e aggressioni, verbali e forse anche fisiche. Eseguendo l’autopsia, infatti, il medico legale ha riscontrato i segni di un pestaggio. Gli indagati sono tutti giovanissimi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni che però rigettano ogni accusa. Prima di commettere il gesto Alessandro ha inviato alla fidanzatina un messaggio estremamente doloroso: “Tra poco toglierò il disturbo”.

Come chiedere aiuto

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo bisogna chiedere aiuto, ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.