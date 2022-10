ULTIM’ORA. Tragedia nel Napoletano, lo investe con la moto e scappa: è morto

Un’altra tragedia di strada si è verificata nel Napoletano, stavolta a Casoria, dove un uomo è morto a seguito di un incidente: sarebbe stato investito da un motociclo. Alla guida un soggetto al momento sconosciuto che, dopo lo schianto, sarebbe scappato via senza prestare soccorso. A renderlo noto è l’Ansa.

Tragedia a Casoria, morto un uomo investito da un motociclo

L’incidente è avvenuto la scorsa notte, in via Tenente Vincenzo Formicola. L’uomo, di 64 anni, stava camminando quando sarebbe stato travolto da un motociclo. Nonostante lo schianto la persona alla guida del mezzo non si è fermata a soccorrerlo.

Il 64enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Frattamaggiore ma purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di salvarlo: è deceduto poco dopo, per le gravi lesioni riportate dall’incidente. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria che indagheranno sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire all’investitore.

Si estende, così, il drammatico numero di vittime che, a distanza di pochi giorni, hanno perso la vita in strada. E’ il caso di Elvira Zimbra, la 34enne morta per mano di un centauro che l’aveva travolta sul lungomare di Napoli mentre impennava correndo. Simile sorte era toccata poco prima al fratello della donna. Nella stessa zona, lo scorso settembre, un 62enne è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali.