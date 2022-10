Incidente nella notte, scontro tra auto e furgone: veicoli avvolti dalle fiamme

Un grave incidente si è verificato questa notte nella zona industriale di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, dove un furgone e un’automobile, a seguito di uno scontro, hanno preso fuoco. Non si registrano feriti.

Incidente a Gricignano tra furgone e auto: veicoli in fiamme

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, precisamente del distaccamento di Aversa, sono giunti sul luogo dell’incidente verso mezzanotte. Lo scontro è avvenuto tra un furgone trasportante pellame ed un’autovettura.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco tutti i passeggeri si trovavano già fuori dai veicoli e risultano tutti illesi. Sia il furgone che l’auto, a seguito del tamponamento, sono rimasti avvolti dalle fiamme. Sono stati avviati, così, interventi tempestivi per spegnere l’incendio utilizzando, oltre acqua ad alta pressione, anche la schiuma. Successivamente i veicoli sono stati messi in sicurezza per le successive operazioni di rimozione.

Soltanto pochi giorni fa un altro grave scontro si è verificato a Napoli, in via Terracina, coinvolgendo tre vetture. L’incidente sarebbe stato causato dall’improvviso malore che avrebbe colto uno dei tre conducenti che, nonostante sia stato soccorso tempestivamente da alcuni astanti e trasportato presso l’ospedale San Paolo con una vettura privata, poco dopo è stato dichiarato deceduto dai sanitari a seguito di arresto cardiaco.