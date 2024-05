ULTIM’ORA/ Tragedia a Napoli, doppio schianto tra scooter e auto: è morto un 16enne

Un altro tragico incidente si è verificato a Napoli, nel quartiere Scampia, stroncando la vita di un giovane ragazzo, morto all’età di soli 16 anni. A fornire la ricostruzione esatta del sinistro è l’ufficio stampa del Comune di Napoli.

Incidente a Scampia: morto un ragazzo di 16 anni

Stando a quanto emerso, il sedicenne, residente in zona, si trovava a bordo del suo scooter in via Roma, in direzione Melito, quando, giunto in prossimità del distributore di benzina, prima dello svincolo della circumvallazione esterna, avrebbe tamponato un’automobile che lo precedeva.

L’urto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e lo spigolo posteriore del veicolo. A seguito dello schianto lo scooter avrebbe deviato la manovra di marcia invadendo la corsia opposta ed entrando in collisione frontale con un’altra auto. Un secondo impatto che si sarebbe rivelato fatale per il ragazzo, deceduto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto Infortunistica stradale. I veicoli coinvolti sono stati tutti sequestrati ed i conducenti coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito riferiti agli esami sia tossicologici che di alcool test.

Un’altra grave tragedia che ha portato alla morte di un minore, proprio come successo, nelle stesse ore, nel Comune napoletano di San Giuseppe Vesuviano, dove a perdere la vita è stato Arcangelo Riposo, un giovane attore di 17 anni. La vittima si trovava a bordo del suo scooter quando, improvvisamente, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo, schiantandosi rovinosamente sul suolo.

Originario di Terzigno, Arcangelo sognava di varcare i più prestigiosi palcoscenici teatrali e soltanto 5 giorni prima aveva conseguito il diploma di attore. Due vite spezzate tragicamente e prematuramente, gettando nello sconforto l’intera comunità partenopea che non può fare altro che piangere questi due giovani concittadini, stringendosi all’immenso dolore dei loro familiari.