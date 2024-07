Assalito da uno sciame di vespe, si getta in mare ma non è stato punto: “Morto di terrore”

Viene assalito da uno sciame di vespe, sa di essere allergico e si getta in mare, ma purtroppo muore. È successo ieri 27 luglio a Crotone, ma il decesso dell’ingegnere ucraino, che si trovava lì in vacanza e per rivedere alcuni familiari, non è dovuto alle punture perché dall’esame del corpo è emerso che semplicemente non ci sono state. L’uomo sarebbe perciò morto per il terrore che ha preso letteralmente il sopravvento.

Assalito da uno sciame di vespe: morto di terrore

L’ingegnere ucraino si trovava sulla spiaggia libera nella zona sud di Crotone, quando è stato assalito da uno sciame di vespe. Sapendo di essere allergico alle punture è scappato e si è gettato in mare per sfuggire allo shock anafilattico, ma ha perso i sensi ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 e i soccorsi in elicottero.

Non è stato punto

L’ispezione della salma ha evidenziato l’assenza di punture di vespa, per cui la causa della morte a questo punto sembra essere l’infarto o l’arresto cardiaco provocato dal terrore di essere assalito dallo sciame e punto. Una parentesi estiva dedicata al mare e alla famiglia che si è purtroppo tramutata in tragedia. Il tratto di spiaggia dove si è verificato il fatto è stato interdetto dal sindaco in attesa delle operazioni di bonifica con il fine di rimuovere i nidi di vespa ed altri eventuali elementi di pericolo.