Erano circa le 23 di ieri, mercoledì 27 novembre 2024, quando Simone Caliendo ha tragicamente perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Nuova del Bosco, nella zona periferica di Marigliano (Napoli).

Chi era Simone Caliendo, il 17enne morto a Marigliano in un tragico scontro tra auto e scooter

Nei pressi dell’incrocio con l’isola ecologica, per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter da lui guidato si è scontrato con un’auto guidata da un uomo di 79 anni. Il conducente della vettura ed il passeggero del mezzo a due ruote, 17enne anche lui, sono stati soccorsi dai sanitari del 118, ma non sono in pericolo di vita.

Per Simone, invece, non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto verso l’ospedale. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Il 17enne frequentava l’IISS Manlio Rossi Doria di Marigliano, che a lui ha dedicato un post sul proprio profilo Facebook.

Una tragedia che ha letteralmente sconvolto la comunità di Marigliano e non solo. In queste ore i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio e affetto da parte di numerosi associazioni sportive cittadine, a partire dalla squadra di calcio locale: “La Mariglianese Calcio nelle vesti del presidente Amore e della società tutta, si stringe commossa alla famiglia Caliendo per la dipartita di Simone, giovane anima mariglianese volata in cielo troppo presto. Per rispetto del lutto, la società osserverà 24 ore di silenzio sui canali social. Fai buon viaggio Simone”.

Tantissimi i messaggi rivolti anche al padre della vittima, Ferdinando, ciclista, a cui stanno arrivando gli abbracci virtuali da parte di innumerevoli gruppi di bikers, nonché dell’Associazione Randagi Campani di cui fa parte: “Con profondo dolore, abbiamo appreso della tragica perdita del tuo amato figlio Simone. In questo momento di immensa tristezza, tutti noi dell’ASD “Randagi Campani” ti siamo vicini e desideriamo esprimere le nostre più sincere e sentite condoglianze.

Ferdinando Caliendo siamo consapevoli che nessuna parola potrà mai alleviare il peso del tuo dolore, ma vogliamo che tu sappia che siamo qui per te, pronti a sostenerti in qualsiasi modo tu possa aver bisogno. La nostra squadra è una famiglia e, come tale, condivideremo insieme questo difficile cammino.

Che tu possa trovare conforto nei ricordi e nell’affetto di chi ti è vicino. Con affetto e vicinanza, ASD “Randagi Campani”.