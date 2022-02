Shenker, i migliori corsi d’inglese per le aziende che creano business in tutto il mondo

In un mondo come quello di oggi, sempre più internazionale e senza confini, è necessario abbattere quelle barriere che creano dei limiti alla crescita delle aziende e delle persone. La conoscenza della lingua inglese facilita senza ombra di dubbio l’apertura a ulteriori e nuove relazioni, incrementando le opportunità di connessione tra le persone e la visibilità delle aziende, che in questo modo possono interagire con il proprio business colmando le distanze che rendono difficoltose le nuove collaborazioni in mercati sempre più globali.

In Campania ed in Lombardia, oramai da oltre 10 anni, esiste un gruppo di professionisti, guidato da Carlo Nicolaj ed Antonio Di Falco, che ha lo scopo di aiutare la Direzione Risorse Umane delle aziende ad individuare le strategie corrette per definire gli obiettivi aziendali mediante accurate analisi ed un’offerta formativa personalizzata ed una comparazione con gli obiettivi desiderati. Il ventaglio formativo Shenker offre l’opportunità di attingere ad una soluzione di circa 70 proposte formative, fino ad arrivare alla possibilità di co-progettare i percorsi formativi in relazione al proprio ruolo ed il proprio ambito professionale.

Shenker è una scuola di alto profilo che mette in condizione il professionista e le aziende di crescere, attraverso un metodo di insegnamento studiato appositamente per gli italiani per imparare a comunicare in inglese in tempi rapidissimi, fino a cinque volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. Formare i dipendenti rende l’azienda sempre più competitiva e consente di creare un valore aggiunto rispetto a quelle che sono le professionalità e le competenze.

Le imprese sono sempre più internazionali, necessitano di ampliare gli orizzonti commerciali e soprattutto professionali con le realtà estere: da qui nasce l’esigenza che il personale rappresenti l’azienda nel migliore dei modi, mediante una formazione continua e strutturata. Offrire l’opportunità ai propri dipendenti di frequentare dei corsi di alta formazione in lingua inglese per aziende rientra anche in un’ottica di benefit e welfare aziendale: non solo l’impresa si assicura la certezza di poter cogliere tutte le opportunità di sviluppo, ma permette al dipendente di crescere come professionista oltre ad usufruire della conoscenza della lingua nella vita di tutti i giorni.

Oggi il ruolo delle persone è strategico: le aziende non ragionano più in modo gerarchico, ma in maniera molto orizzontale, e ritengono che la formazione del personale dipendente possa giovare non solo a se stesse, ma anche proprio al vantaggio personale del singolo dipendente. Proprio per questo motivo tantissime aziende dànno l’occasione di frequentare un corso di inglese a quei dipendenti che si siano particolarmente distinti o che abbiano raggiunto determinati obiettivi.

Formazione a distanza e agevolazioni

Shenker è un’azienda strutturata che accompagna e aiuta le aziende nel processo formativo. È partner di realtà di rilievo nazionale e internazionale che guida nel processo di crescita del personale, aiutando i direttori delle risorse umane ad accrescere le competenze dei dipendenti. Offre alle aziende la possibilità di accedere ai programmi di formazione linguistica tramite la Formazione Finanziata (Risorse messe a disposizione da Avvisi strutturali – Regionali o Nazionali – Bandi e Programmi Europei e Fondi Interprofessionali). Vi è la possibilità di accedere a fondi paritetici professionali che consentono di finanziare in parte o totalmente il percorso formativo.

Tra le opportunità più interessanti c’è sicuramente il Piano Nazionale Impresa 4.0 che riconosce un credito di imposta fino al 50%. Un’altra opportunità è data dal Fondo Nuove Competenze, con cui è possibile ottenere il rimborso del costo dei corsi di formazione orientati allo sviluppo di nuove skills per il lavoratore ed incrementare l’occupabilità di quest’ultimo. Per quanto riguarda i Fondi Interprofessionali, inoltre, è possibile usufruire di un nuovo contributo aggiuntivo al quale possono accedere le aziende che hanno più di cinque dipendenti. Shenker offre la possibilità di formazione in presenza e a distanza, con corsi in distance learning in cui non è necessario recarsi fisicamente in aula, potendo seguire le lezioni e apprendere da qualsiasi posto ci si trovi.

Il Metodo Shenker

La vera forza della scuola è il metodo Shenker, ritenuto il migliore al mondo. È studiato per gli italiani per imparare a comunicare in tempi rapidi in lingua inglese. Il metodo è basato su situazioni di vita reale che solo un soggiorno all’estero potrebbe determinare. Si basa su un sistema infallibile di verifiche che consente di monitorare la curva di apprendimento dello studente dalla prima all’ultima lezione.

A differenza dei classici metodi diretti, dove l’apprendimento è legato esclusivamente all’interazione studente-insegnante, il Metodo Shenker prevede un programma di studio personalizzato e guidato, che segue una metodologia unica e collaudata, ideata appositamente per gli italiani e applicata da insegnanti madrelingua formati e continuamente aggiornati con le più moderne tecniche didattiche. Stabilito il livello iniziale, definito l’obiettivo ed i ritmi di studio, lo studente ha la certezza di raggiungere il risultato prefissato nei tempi stabiliti.

Settimana dell’Inglese e dell’Internazionalizzazione: mappatura linguistica gratuita

In occasione della decima edizione della Settimana dell’Inglese e dell’Internazionalizzazione, Shenker per tutto il mese di marzo offrirà una mappatura linguistica gratuita alle aziende che dovessero farne richiesta. La mappatura offrirà l’opportunità di ricevere un report sulle competenze in entrata delle aziende e un quadro sulle competenze in uscita con gli obiettivi attesi.