LAVORO/ De Luca: “Nuovo concorso per 300mila giovani nella Pubblica Amministrazione”

Vincenzo De Luca parla del nuovo piano di lavoro per i giovani in Campania. Trecentomila posti di lavoro in dieci mesi: è l’obiettivo che ha annunciato Vincenzo De Luca nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio. Il Presidente della Regione Campania dopo aver commentato il Reddito di cittadinanza, ribadendo la necessità di apportare delle modifiche alla legge per continuare ad aiutare la povera gente, ma mettendo fine al fenomeno dei percettori senza diritti, ha annunciato il suo piano per i giovani ed il Sud.

Secondo De Luca bisogna creare posti di lavoro sia per dare una risposta ai giovani, sia per effettuare il ricambio generazione di cui la Pubblica Amministrazione ha bisogno, oltre a immettere le figure necessarie per l’attuazione del Pnrr.

De Luca annuncia il piano di lavoro per 300mila giovani

“Da questo punto di vista io continuerò a lavorare tenacemente nei prossimi mesi per verificare le condizioni per fare un nuovo concorso come Regione Campania per il pubblico impiego. Poi per sollecitare il Governo nazionale nell’attuare un piano per il lavoro per 300mila giovani da immettere nella Pubblica Amministrazione. Chiarirò ancora meglio nei prossimi giorni che piano del lavoro significa due o tre cose: primo, immissione di centinaia o migliaia di giovani, soprattutto laureati, nella Pubblica Amministrazione per coprire i vuoti. Siamo ridotti ormai a zero, non c’è personale neanche per svolgere il servizio ordinario. In queste condizioni anche il Pnrr è morto”.

“Piano per il lavoro significa questo: 300mila giovani nella Pubblica Amministrazione da subito, servono dieci mesi. Imprese private con agevolazioni semplificate e di facile gestione, defiscalizzazione totale degli oneri sociali per chi assume al Sud soprattutto. E poi grandi programmi di formazione per fornire al mondo imprenditoriale le figure che sono necessarie. Le cose che ho scritto in questi giorni avevano al centro questo obiettivo: il Sud e il lavoro. Trecentomila posti di lavoro da concretizzare in dieci mesi con procedure concorsuali straordinarie, in modo anche da poter seguire con figure tecniche competenti il Pnrr”.