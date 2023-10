Turris-Juve Stabia, dove vedere la partita in TV e in streaming

Stasera alle 20:45 andrà in scena il derby tra Turris e Juve Stabia. In una settimana incandescente dal punto di vista di questa sfida, dopo esserci avvicinati giorno dopo giorno alla sfida sentendo grandi doppi ex del calibro di Enrico Amore e Mimmo Izzo, siamo finalmente arrivati alla partita. Nelle conferenze stampa i due allenatori si sono dimostrati molto fiduciosi riguardante la sfida, sia Caneo che Pagliuca vogliono vincere per fare un regalo ai propri tifosi. Sarà una sfida che sicuramente regalerà emozioni, specialmente grazie al calcio completamente diverso che giocano le due squadre.

Come vedere Turris-Juve Stabia

I corallini arrivano alla sfida di questa sera dopo la pazza vittoria di Potenza riacciuffata al 98′ grazie a Maestrelli dopo essersi fatta recuperare il doppio vantaggio nella ripresa. La squadra di Caneo in classifica si trova a 13 punti con l’Avellino in piena zona playoff. La Juve Stabia invece è la vera sorpresa di questo campionato, primo posto, zero sconfitte e 18 punti che lanciano le vespe da sole al primato. Domenica scorsa gli uomini di Pagliuca hanno vinto una grandissima sfida contro il ben più accreditato Catania per 1-0, risultato che spesso ha marcato la squadra di Castellammare di Stabia. In vista della partita di questa sera vi elenchiamo tutte le modalità per seguire la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C. Per i telespettatori le opzioni per seguire l’incontro sono 3:

–Diretta TV: su Sky Sport al canale 252 dalle 20:40 sarà possibile per tutti i possessori di un abbonamento a Sky visionare la partita in diretta e senza interruzioni pubblicitarie.

–In streaming: Sky Go, il servizio streaming di Sky, vi permetterà di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento SKY hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

–In streaming su NOW: il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.