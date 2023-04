VIDEO/ Sting regala spettacolo a Napoli: si affaccia e suona davanti al mare

Sting è giunto a Napoli nei giorni scorsi e, come già successo, ispirato dal panorama mozzafiato del Golfo partenopeo, ha iniziato a suonare regalando un vero e proprio spettacolo, ripreso in un video dalla moglie Trudie Styler.

Sting a Napoli suona e regala spettacolo: il video

Il celebre cantautore biritannico, star degli ex Police, è tornato nel capoluogo campano per esibirsi all’interno del carcere di Secondigliano. Un’iniziativa che rientra nell’ambito di Metamorfosi, un progetto dalla finalità sociale che ha consentito ai detenuti di realizzare una chitarra, con il legno recuperato dai barconi naufragati a Lampedusa, da consegnare direttamente alla popstar.

In gran segreto lo scorso martedì Sting è arrivato a Napoli, accompagnato dalla Styler, per poi dirigersi verso l’hotel Vesuvio, sul lungomare Caracciolo. Pare che l’artista si stia ancora godendo la vacanza napoletana insieme a sua moglie, la regista di successo che proprio nella città partenopea diede il via alle riprese del suo docufilm.

Nel video, da lei stessa postato su Instagram, si vede Sting di spalle, seduto fuori al balconcino della sua camera vista mare, che quasi lasciandosi cullare dal rumore delle onde, inizia a suonare una dolce melodia, ammirando il meraviglioso panorama che lo circonda.

Del resto il cantautore e la sua dolce metà non hanno mai nascosto il loro amore per la città. In una recente intervista avevano dichiarato: “Napoli è una città vera, densa di umanità, unica e non replicabile”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la città e il popolo partenopeo, omaggiato anche attraverso uno scatto della coppia con la maglia del rapper Clementino con su scritto ‘Spakk ‘e vetrine’, frase di una sua celebre canzone.

In più i due sono soliti trascorrere momenti di relax e periodi di vacanza in Campania. Era il luglio del 2021 quando Sting incantò tutti, durante il suo soggiorno in Costiera Amalfitana, improvvisando un’esibizione con un musicista del posto.