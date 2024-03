Musei gratis, street food e fiera del cioccolato: gli eventi del weekend a Napoli e dintorni

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate dell’1, 2 e 3 marzo 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare a Napoli nel weekend: eventi dell’1, 2 e 3 marzo 2024

Musei gratis. Domenica 3 marzo 2024 torna la Domenica al Museo con il terzo appuntamento dell’anno che, ancora una volta, consentirà l’ingresso gratis all’interno dei musei e parchi archeologici di proprietà statale: anche stavolta saranno tante le meraviglie da poter visitare in Campania, da Napoli a Caserta, passando per Avellino, Benevento e Salerno.

Festa del cioccolato. Da venerdì 1 marzo a domenica 3 marzo 2024 Choco Italia in Tour fa tappa a Nola: la grande festa dedicata al cioccolato artigianale animerà la splendida piazza Duomo, accogliendo cittadini e visitatori tra stand di prelibatezze e specialità. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli amanti del dolce che potranno vivere una nuova tappa all’insegna del gusto. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Festival dello Street Food. L’International Street Food, la più importante manifestazione di cibo da strada esistente in Italia, torna in Campania: si terrà dall’1 al 3 marzo 2024 in piazza Giuseppe Mazzini ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Si tratta di uno degli eventi culinari più famosi a livello nazionale. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Mostra virtuale gratis su Picasso. Doveva terminare il 14 gennaio ma visto il grande successo riscosso Pasión Picasso, la mostra immersiva sul celebre pittore spagnolo Pablo Picasso allestita presso l’Archivio di Stato di Napoli, è stata prorogata: sarà visitabile, sempre a ingresso gratis per tutti, fino all’11 marzo 2024.

Il regno delle aragoste. Dopo l’enorme successo di The Lobster Empire in Largo San Martino, l’arte di Philip Colbert inonda ancora una volta la città di Napoli ricreando tra gli spazi del celebre Museo Archeologico Nazionale (MANN) una vera e propria “casa delle aragoste”: dal 26 gennaio fino all’1 aprile 2024 sarà, infatti, visitabile la mostra House of the Lobster.

Baia Experience. Ha ufficialmente aperto le sue porte ai cittadini e visitatori di tutto il mondo Baia Experience, il primo museo virtuale d’Italia del Parco Archeologico Sommerso di Baia.

Balloon Museum. Dopo le tappe a Madrid, Parigi, Milano e Roma il Balloon Museum fa tappa a Napoli regalando ai visitatori un’esperienza multisensoriale senza precedenti tra opere dalle forme inaspettate e spazi immersi da palloni di ogni tipo che inonderanno i padiglioni della Mostra d’Oltremare fino all’1 aprile 2024.