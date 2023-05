Elezioni a Torre del Greco, scrutinato il 90% delle sezioni: Mennella in vantaggio

Elezioni Comunali 2023 a Torre del Greco, con il 90,16% delle sezioni scrutinate ad essere in vantaggio è il candidato sindaco Luigi Mennella con il 48,24% delle preferenze. Segue il candidato Ciro Borriello con il 43,21%, mentre più distanziato risulta Luigi Caldarola con il 7,66%. Decisamente lontani i due outsider Michele Battiloro ed Eligio Poetini.

ELEZIONI A TORRE DEL GRECO: LO SPOGLIO IN DIRETTA

Elezioni a Torre del Greco: in vantaggio Luigi Mennella

Luigi Mennella è un avvocato penalista con la passione per la politica. Si candida alla poltrona di sindaco appoggiato da un’inedita coalizione che vede alleati il PD e il M5S. Nella coalizione di area centrosinistra che lo sostiene, anche un gruppo di civiche per un totale di 11 liste: Alleanza Democratica, Cuore Torrese, Europa Verde, Mennella Sindaco, Movimento 5 Stelle, Movimento Popolare Torrese, Partito Democratico, Per le persone e la comunità, Sinistra civica ambientalista, Torre del Greco sul serio-Pri, Valerio Ciavolino per Torre.